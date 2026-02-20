'수입 200배' 박서진 "32년 모태솔로, 방송 외엔 여자 손도 못 잡아봤다"

[스포츠조선 이지현 기자] '전현무계획3'에 '먹친구'로 등판한 박서진이 '모태솔로설'부터 이상형, 라이벌 질문에 거침없는 답을 내놓아 '쏘쿨'한 매력을 발산한다.
20일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 19회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '장구의 신' 박서진과 함께 포천의 맛집을 누비며 연애·결혼에 대한 솔직한 속내를 터놓는 모습이 펼쳐진다.
이날 전현무는 "포천에 왔지만 '이동 갈비'는 먹지 않는다!"고 선포한 뒤, 전국 3대 탕수육 맛집으로 두 사람을 이끈다. 곧이어 알록달록한 비주얼의 '부먹' 탕수육과 매콤한 라조육, 간자짱, 짬뽕이 한 상 가득 차려지고, 세 사람은 오감이 열리는 먹방을 시작한다. 식사가 무르익자 전현무는 박서진에게 "32년간 모쏠(모태솔로)이라면서?"라고 물으며 연애 토크에 시동을 건다. 박서진은 "연애를 해본 적이 없다"고 답한 뒤, "방송 외에는 여성분 손을 잡아본 적도 없다"고 고백한다. 또한 그는 철저한 자기반성(?)에서 나온 '연애를 못한 이유'를 방송 최초로 털어놓는다.
이상형에 대해서는 "김신영 선배님이다. 지금도 비슷하다. 테토녀 스타일이 좋지만 '얼굴=테토녀'인 건 안된다"라고 구체적으로 설명해 모두를 폭소케 한다. 박서진의 '단호박' 이상형 발언에 곽튜브는 "니즈가 확실해서 연애를 한 번 하면 바로 결혼할 스타일"이라고 분석한다.
뜨거운 연애 토크 후, 전현무는 "더 자극적인 질문을 해보겠다"고 운을 뗀 뒤, "요즘 영 트롯맨들이 인기가 많은데 본인은 몇 위쯤이냐?"고 묻는다. 나아가 전현무는 "본인보다 (순위가) 아래라 생각하는 가수는 누구냐?", "라이벌은 누구냐?" 등 취조급 질문을 이어가 박서진을 당황케 한다. 하지만 박서진은 솔직한 답변을 내놓아 놀라움을 안기고, 이 과정에서 전현무가 과거 '먹친구'로 출연했던 가수 손태진에 대해 언급하자 박서진은 "음, 손태진 형은 가수로서…"라면서 말을 잇지 못해 현장을 초토화시킨다.
그런가 하면, 전현무는 '장구의 신' 박서진에게 "행사비가 얼마나 하냐"고 묻고, 박서진은 "많을 땐 하루에 5~6개까지 했다. (바빠서) 헬기를 탄 적도 있다"면서, "무명일 때보다 현재 200배 많이 받는다. 비수기에는 단가를 낮춘다"고 솔직하게 답변한다.
특히 박서진은 열심히 일한 돈으로 '효도 플렉스'를 했다고 해 감탄을 자아낸다. 그는 "삼천포에 집을 지어드리고 5000만 원 상당의 배도 사드렸다"고 밝히는가 하면, "어머니가 암에 걸리셔서 고등학교를 자퇴하고 아버지와 배에 탔었다"며 가수 데뷔 전 힘들었던 가족사를 꺼낸다.
솔직하고 순박한 박서진의 입담이 제대로 터진 '포춘' 먹트립 현장은
20일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 19회에서 만날 수 있다.