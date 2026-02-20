이지혜, 인중 축소 부작용 고백 "입 안 다물어져…바람 시원하게 샌다"

기사입력 2026-02-20 08:37


이지혜, 인중 축소 부작용 고백 "입 안 다물어져…바람 시원하게 샌다"

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이지혜가 인중 축소술 후 후유증을 밝혔다.

19일 '밉지않은 관종언니' 채널에는 '이지혜 기절한 사이비종교부터 재벌2세 썰까지 재혼을 극복한 조혜련, 최여진 심경고백'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조혜련은 이지혜를 보자마자 "여기(인중)가 많이 올라갔다. 바람 안들어 오니?"라며 이지혜의 인증 축소술을 언급했다. 이에 이지혜는 "조금 샌다. 시원하게"라며 받아쳤고, "언니 예뻐졌다"는 최여진의 반응에도 "(인중을) 당기니 괜찮나"라며 특유의 재치로 재미를 더했다.

그런가 하면 이지혜는 인생 굴곡에 대한 이야기가 나오자 "저는 (굴곡을) 많이 극복했다. 인중을 극복했다. 자승자박"이라고 말하기도 했다.

한편 이지혜는 지난해 "인중 길이가 4㎝인데, 나이가 들면서 더 길어졌다. 인중이 콤플렉스였는데 수술하면 예쁠 것 같다고 다들 추천해서 흔들렸다"라며 인중 축소술을 받았다고 고백해 화제를 모았다. 하지만 시간이 지난 후에도 입이 잘 다물어지지 않는 모습을 보이자 "입이 계속 벌어져있다", "윗니만 보인다", "입이 왜 그래요? 앞니 윗니만 보이는 입모양이 추구미인가" 등 반응이 쏟아지기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

2.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

3.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

4.

'개코와 이혼' 김수미 "외국 남자도 만날 수 있어, 말 안통하면 공부할 것"

5.

이성호, '어금니 아빠' 사형선고 이유 "판사들 손에 피 안묻히고 싶어해, 용기내 판결"(옥문아)

연예 많이본뉴스
1.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

2.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

3.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

4.

'개코와 이혼' 김수미 "외국 남자도 만날 수 있어, 말 안통하면 공부할 것"

5.

이성호, '어금니 아빠' 사형선고 이유 "판사들 손에 피 안묻히고 싶어해, 용기내 판결"(옥문아)

스포츠 많이본뉴스
1.

中 폭발! 린샤오쥔 '노메달' 탈락에 "중국 쇼트트랙 위해 모든 걸 바쳤다", "끈기, 노력 인정해야" 오히려 찬사 등장

2.

[속보]"아쉬움의 눈물 펑펑!" '통한의 6엔드' 韓 여자 컬링, 캐나다에 7-10 패배 '4강 진출 실패→올림픽 여정 마무리'

3.

'또다시 국적 변경?' 린샤오쥔, '한국 국적 재취득은 가능할까?' 다시 임효준으로 돌아올 수 있는 방법은 있지만...[밀라노현장]

4.

美 분노! "김연아 金 대놓고 강탈"→눈물 흘리는 선수 보면서 "우리가 유리해" 충격 발언...피겨 여왕의 악몽, 또 구설수

5.

"어떻게 저 몸으로 금메달을" 최가온, 직접 밝혔다→3군데 골절…'천재소녀' 기적의 감동 투혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.