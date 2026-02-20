이지혜, 인중 축소 부작용 고백 "입 안 다물어져…바람 시원하게 샌다"

19일 '밉지않은 관종언니' 채널에는 '이지혜 기절한 사이비종교부터 재벌2세 썰까지 재혼을 극복한 조혜련, 최여진 심경고백'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 조혜련은 이지혜를 보자마자 "여기(인중)가 많이 올라갔다. 바람 안들어 오니?"라며 이지혜의 인증 축소술을 언급했다. 이에 이지혜는 "조금 샌다. 시원하게"라며 받아쳤고, "언니 예뻐졌다"는 최여진의 반응에도 "(인중을) 당기니 괜찮나"라며 특유의 재치로 재미를 더했다.
그런가 하면 이지혜는 인생 굴곡에 대한 이야기가 나오자 "저는 (굴곡을) 많이 극복했다. 인중을 극복했다. 자승자박"이라고 말하기도 했다.
한편 이지혜는 지난해 "인중 길이가 4㎝인데, 나이가 들면서 더 길어졌다. 인중이 콤플렉스였는데 수술하면 예쁠 것 같다고 다들 추천해서 흔들렸다"라며 인중 축소술을 받았다고 고백해 화제를 모았다. 하지만 시간이 지난 후에도 입이 잘 다물어지지 않는 모습을 보이자 "입이 계속 벌어져있다", "윗니만 보인다", "입이 왜 그래요? 앞니 윗니만 보이는 입모양이 추구미인가" 등 반응이 쏟아지기도 했다.