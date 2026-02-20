김준호, 위고비 부작용 호소하더니 10kg 요요까지 "왜 이렇게 쪘어?" ('준호지민')

기사입력 2026-02-20 08:32


김준호, 위고비 부작용 호소하더니 10kg 요요까지 "왜 이렇게 쪘어?"…
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김준호가 위고비 후 요요가 왔다고 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '준호 지민'에서는 '대상의 찐 수상소감'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

SBS 연예대상 수상자 이상민을 초대한 김준호 김지민 부부. 김준호는 "약간 대상 받으니까 느낌이 A급 느낌이 있다. 옛날엔 비슷한 부류 느낌이었는데"라고 너스레를 떨었고 김지민도 "함께하기 버겁다"고 받아쳤다. 김지민은 "옛날에 '돌싱포맨' 사람들 보면 하찮은 느낌이 있었는데 대상을 받으니까 위엄이 느껴진다. 지금 살짝 연예인병 느낌이 있다"고 의혹을 제기했고 이상민은 "아니다. 너희들이 지금 나를 이렇게 만드는 거다. 이런 의자 앉혀놓고"라고 질색했다.


그러면서 이상민은 "지민이는 갈수록 예뻐지는데 너는 왜"라며 김준호를 타박했고 김지민은 "오빠 10kg 쪘다"고 밝혔다. 김준호는 지난해 결혼 준비를 하면서 위고비로 7kg을 뺀 바. 특히 김준호는 위고비를 맞으며 식욕을 잃고 예민해지는 등 부작용을 겪었다고 밝히기도 했다. 이상민은 "그사이에 왜 이렇게 쪘냐. 턱살이 갑자기 쪘다"고 깜짝 놀랐고 김준호는 "대상 받더니 외모 지적한다. 형도 그렇게 좋아보이지 않는다"고 받아쳤다.

이상민은 "나는 다 빼서 75kg"라고 했지만 김준호는 "목이 약간 쭈글쭈글하다"고 지적했다. 이에 이상민은 "후유증이다. 살이 빠지면 여기가 좀 쭈글쭈글하다"고 인정했다.

