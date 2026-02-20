'세이렌' 김철규 감독도 박민영에 감탄.."깊은 감성 증명해낼 것"

|
[스포츠조선 문지연 기자] 김철규 감독이 '세이렌'을 만들기 위한 각고의 노력을 밝혀 작품을 향한 호기심을 불러일으키고 있다.
특히 김철규 감독의 로맨스릴러를 기대하는 반응이 많은 만큼 '세이렌'을 선택한 이유에도 이목이 쏠리고 있다. '세이렌'의 첫인상에 대해 김철규 감독은 "첫 회의 오프닝부터 마지막 회의 클로징까지 잠시도 쉴 틈을 주지 않고 긴장감 넘치는 사건이 계속 이어진다. 그러한 사건들 속에서 다양한 인물들의 진하디 진한 감정이 깊이 있게 그려지는데 이런 특성이 저의 감성이나 성향과 잘 맞아 연출자로서 도전해보고 싶었다"고 밝혔다.
또한 "위하준은 선명하고 건강하고 에너지 넘치는 차우석의 외피를 그대로 가져다 입었다. 진실과 한설아를 향해 나아가는 차우석, 그리고 위하준이 틀리지 않았기를 기원하게 된다. 김정현 역시 엄청난 폭발력으로 한동안 잊혀지지 않을 강렬한 장면을 완성해낸다. 김정현이 그려낼 백준범의 서사에 모두가 매료될 것"이라고 자신해 배우들의 연기도 주목되고 있다.
마지막으로 김철규 감독은 '세이렌'의 관전 포인트로 예측 불가능성과 의외성, 그리고 균형감각을 꼽았다. "매회 선보이는 에피소드가 그 자체로 흥미로울 뿐만 아니라 그 이후의 진행을 안 보고는 못 배기게 만드는 궁금증을 불러일으킨다. 사건으로 뼈대를 세우고 인물들은 사건의 흐름을 따라가며 필연적으로 서로의 감정이 부딪히고 엉키게 된다. 그런 점에서 장르물을 좋아하는 분도, 로맨스를 사랑하는 분도 모두 만족할 수 있는 작품이라고 확신한다"고 자신감을 드러내 첫 방송이 더욱 기다려지고 있다.
이제껏 본 적이 없는 드라마를 만들기 위한 김철규 감독의 노력과 열정으로 탄생할 tvN 새 월화드라마 '세이렌'은 오는 3월 2일 오후 8시 50분에 첫 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com