황혜영, 뇌종양 투병 후 심경 "우울증·공황장애약으로 버틴 결과, 고장 안 나는 게 이상"

기사입력 2026-02-21 07:20


황혜영, 뇌종양 투병 후 심경 "우울증·공황장애약으로 버틴 결과, 고장 …

[스포츠조선 이우주 기자] 투투 출신 황혜영이 뇌종양 투병 후 아픈 가정사를 공개했다.

황혜영은 20일 3년 만에 뇌종양 추적검사를 받으러 갔다고 밝혔다. 황혜영은 "이유 모를 두통과 어지러움 메슥거림의 지속으로 늘 그랬듯이 혼자 병원을 찾아 검사하고 혼자 검사결과를 들었던 그날이 바로 며칠 전처럼 생생하게 다시 떠오른다"며 "눈물도 나지 않았다. '나한테 왜 이런 일이...'라는 생각은 없었다. '그래. 왜 아니겠어. 그럴만하다..결국은 이렇게 될 줄 알았어...'라는 생각이 더 강했다"며 2010년 뇌종양 진단을 받았을 때를 떠올렸다.

그러면서 황혜영은 아픈 가정사를 고백했다. 불안정한 가정환경으로 매일 밤 두려움에 떨었다는황헤영은 "아빠는 항상 바빴고 엄마는 항상 없었다 혹시나 두 분이 함께 집에 있는 날은 항상 다툼의 날이었고 이후 엄마의 화풀이대상은 늘 나였다'며 "내 유년기와 10대는 그렇게 늘 긴장했고 어두웠고 우울했고 지독히도 외로웠다. 그래서 지금도 해가지기 시작하는 시간대가 너무 싫고 약이 없이 잠 못 드는 날은 여전하다"고 털어놨다.


황혜영, 뇌종양 투병 후 심경 "우울증·공황장애약으로 버틴 결과, 고장 …
황혜영은 "20대 때부터 먹기 시작한 우울증약과 공황장애약으로 하루하루 버텼다는 게 맞는 거 같다. 그런 결과로 받은 게 뇌종양 진단..당연하다고 생각했다. 그토록 지독히도 힘들고 우울하고 외로웠던 어린 날을 버텨온 내 몸뚱아리..어딘가 고장나지 않는다는 게 오히려 이상했다"고 고백했다.

하지만 남편과 아이들을 낳으며 아픔을 극복해가고 있는 황혜영은 "어릴 적 아물 틈도 없이 계속해서 생채기가 났던 상처는 이제 겹겹이 쌓인 흉터가 되었고, 내겐 화목한 새로운 가족이 생겼고, 내 아이들에게는 내가 받았던 상처를 절대 대물림하지 않겠다고 다짐하는 최선을 다하는 엄마가 되었고, 소소한 것에 행복과 감사를 느끼는 사람이 되었고, '오래오래 행복하게 살았습니다'가 나의 꿈이 되었다"고 밝혀 많은 응원을 받았다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, '40억 재산' 노리는 두 아들 저격 "자꾸 인감도장 달라고, 다 쓰고 갈 것"

2.

'42세' 구혜선, 이혼 6년만에 '가장 기쁜 소식' 발표..."카이스트 학위수여식 현장"

3.

남보라 母 "13남매 출산, '자궁 적출 동의서' 썼다...내 생명과 바꾼 아이들" (편스토랑)

4.

'매니저 갑질 의혹' 박나래, 첫 경찰 조사서 굳은 표정 "사실 아닌 부분 바로잡을 것"

5.

'70kg 감량' 미나 시누이, 5일간 두부만 먹었더니 2.4kg 빠졌다..."몸 정화 돼"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, '40억 재산' 노리는 두 아들 저격 "자꾸 인감도장 달라고, 다 쓰고 갈 것"

2.

'42세' 구혜선, 이혼 6년만에 '가장 기쁜 소식' 발표..."카이스트 학위수여식 현장"

3.

남보라 母 "13남매 출산, '자궁 적출 동의서' 썼다...내 생명과 바꾼 아이들" (편스토랑)

4.

'매니저 갑질 의혹' 박나래, 첫 경찰 조사서 굳은 표정 "사실 아닌 부분 바로잡을 것"

5.

'70kg 감량' 미나 시누이, 5일간 두부만 먹었더니 2.4kg 빠졌다..."몸 정화 돼"

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 프리스타일 스키 새 역사!' 이승훈이 해냈다, 예선 10위→올림픽 첫 결선 무대 진출(종합)

2.

"기울어진 태극기? 쇼트트랙 3000m 金순간 '감동파괴'"..체육회"공식 항의"...伊조직위, 임종언X황대헌X김길리 때도 잘못 게양 '충격'

3.

'비뚤어진 태극기' 황당 오류, 대한체육회 伊조직위에 공식항의→"바로 수정하겠다"[속보]

4.

'토리노 환상 추월' 20년 만에 다시 이탈리아...韓 남자 쇼트트랙 자존심 지킬 계주, 비장의 무기 이정민 "들이대는 거죠, 깡으로"[밀라노 현장]

5.

이럴수가! 삼성 1.5군에 패한 한국, '대만 밑'으로 분류 → "솔직히 말하면, 노스텔지아 픽이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.