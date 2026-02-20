남보라 母 "13남매 출산, '자궁 적출 동의서' 썼다...내 생명과 바꾼 아이들" (편스토랑)
[스포츠조선 김수현기자] 무려 13남매를 낳은 남보라의 어머니가 그시절 힘들었던 출산 과정을 고백했다.
20일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 남보라의 어머니가 딸을 위한 특별 음식을 준비했다.
13남매를 낳았던 엄마는 "나 때는 그정도 개월수에 그렇게 초음파가 선명하게 보이지 않았다"라 했다.
최근 출산 지원금이 엄청 나온다는 말에 엄마는 "나 다 환급 받아야 한다. 셋째 때는 의료보험 혜택이 안됐다. 산아제한이 있었다"라 했다. 엄마가 아이를 낳았을 당시에는 출산 제한 정책이 있었다고.
엄마는 "경한이를 종합병원에서 낳았을 때 그때 돈으로 45만 원이 나왔다"라 했다. 지금으로 환산하면 약 200만 원에 해당하는 돈이라고. 남보라 때는 8만 원 가량이 나왔다.
셋째 부터는 의료보험 지원 축소로 인해 50만 원 정도 들었다. 엄마는 "그당시 비싼 병원비 때문에 병원에 가기 망설여졌다"라고 아쉬워했다. 심지어 다 자연분만으로 낳은 엄마에 모두 박수를 보냈다.
엄마는 "낳는 건 다 힘들었다. 힘들지 않은 아이는 없었다. 아이를 많이 낳을수록 자궁 수축이 어렵다. 셋째 아이부턴 고위험 산모로 분류돼서 개인병원도 안되고 종합병원에서만 출산이 가능하다"라 밝혔다.
또 "'자궁 수축이 안돼서 하혈할 경우 자궁을 적출해야 한다'는 수술 동의서를 써야지만 분만실에 들어갈 수 있었다. 너희들은 모두 내 생명과 바꾼 아이들이다. 쉽게 낳은 아이는 하나도 없었다"라 털어놓았다.
