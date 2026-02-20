전원주, '40억 재산' 노리는 두 아들 저격 "자꾸 인감도장 달라고, 다 쓰고 갈 것"

기사입력 2026-02-20 19:05


전원주, '40억 재산' 노리는 두 아들 저격 "자꾸 인감도장 달라고, …

[스포츠조선 이게은기자] 배우 전원주가 두 아들 때문에 재산에 대한 생각이 달라졌다고 털어놨다.

20일 '영구 TV' 채널에는 '[영구보살] 전원주 씨가 연애전문 점집에 첫 손님으로 찾아왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

무속인은 전원주의 올해 운에 대해 "2026년에는 하는 일이 잘 풀릴 것 같다. 근데 건강을 꼭 조심하셔라. 머리 아프면 무조건 병원에 가셔야 한다. 재산도 쓰면서 내 인생을 사셔라"라고 말했다. 전원주는 고개를 끄덕이며 "가기 전에 쓰고 가야겠다. 벌써 자식들이 (재산을) 노리고 있더라. 아들 둘인데 인감도장을 왜 이렇게 달라는지"라며 인상을 썼다.


전원주, '40억 재산' 노리는 두 아들 저격 "자꾸 인감도장 달라고, …
이어 "벌벌 떠는 전원주가 아니라 팍팍 쓰는 전원주가 돼야겠다는 걸 느낀다"라고 덧붙였다.

한편 전원주는 주식 30억 원, 금 10억 원, 서울 신촌 건물, 청담동 아파트 등을 보유 중인 것으로 알려졌다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김성령 “이수근 사건 씁쓸”..해외 도주하다 체포→‘이중간첩’ 사형

2.

BTS 뷔, 민희진 카톡 증거 채택에 당혹 "내 동의 없이 제출...사적 대화일 뿐"

3.

[단독] '사랑을 처방' 김형묵, 어제(19일) 교통사고…"다행히 부상無"

4.

[인터뷰②] '레이디 두아' 신혜선 "30대 돼서야 가진 첫 명품백..관심없어"

5.

[SC인터뷰] 영점 조정 끝냈다…김태호 PD ‘마니또 클럽’, 시청률 반등 신호탄 쏠까[종합]

연예 많이본뉴스
1.

김성령 “이수근 사건 씁쓸”..해외 도주하다 체포→‘이중간첩’ 사형

2.

BTS 뷔, 민희진 카톡 증거 채택에 당혹 "내 동의 없이 제출...사적 대화일 뿐"

3.

[단독] '사랑을 처방' 김형묵, 어제(19일) 교통사고…"다행히 부상無"

4.

[인터뷰②] '레이디 두아' 신혜선 "30대 돼서야 가진 첫 명품백..관심없어"

5.

[SC인터뷰] 영점 조정 끝냈다…김태호 PD ‘마니또 클럽’, 시청률 반등 신호탄 쏠까[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 도박 스캔들, 합법이어도 중징계다. 그렇다면 뭐가 문제? KBO 규약 명확 → 30경기 정지? '징계 상한선' 없다

2.

'류지현호' 첫 실전 삼성에 1점 차 석패, '3G 연속 홈런' 안현민 수확…21일 한화전 류현진 뜬다 [오키나와 현장]

3.

'살짝 친 줄 알았는데 홈런' 진짜 괴물도 놀랐다!...안현민 오키나와 하늘 찢은 괴력포[오키나와 현장]

4.

"韓 축구 초대박!" '괴물수비수' 김민재, 첼시→토트넘 링크 '진실'…경험 많은 수비수 영입 희망→관건은 '높은 연봉'

5.

"올해는 메시가 우승하게 해줬지만 내년은 우리가 정상에 선다" 손흥민이 2개월 전 'GOAT'에게 날린 경고 역주행!..22일 MLS 첫 맞대결 확정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.