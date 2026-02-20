'컴백' 박군, 라디오서 신곡 '땡잡았다' 무대 선공개..중독성 甲

성민과 박군은 20일 SBS 파워FM '12시엔 주현영' 코너 주터뷰로 청취자들과 만났다. 최근 디지털 싱글 'UNLIMIT'을 발매한 성민은 "제가 원래 K-POP 음악을 하다가 트로트에 입문하고 공부하다 보니 스스로를 가둬두고 있는 느낌이었다. 지금까지 해온 세월을 스스로 가둘 필요가 있겠냐는 생각이 들면서 모든 것을 포괄하는 가수가 되겠다는 의지를 담아냈다"고 설명했다.
이어 "타이틀곡 '갓생'은 나만의 길을 뚝심 있게 걸어가는 사람들을 응원하고자 만든 곡이다. 많은 분들이 '잘 살고 있나', '내가 가는 이 방향이 맞나' 하는 의문이 들 때 이 노래를 들었으면 좋겠다. 다른 사람과 비교하지 말고 스스로 선택한 길을 믿고 걸어갔으면 한다"며 응원의 메시지를 전했다.
더블 타이틀 '별빛 아래'로 라이브 무대를 꾸민 성민은 특유의 감미로우면서도 파워풀한 보이스와 실제 무대를 보는 듯한 퍼포먼스를 함께 선보이며 성민만의 에너지를 청취자들에게 선사했다.
또한 이날 3년 만에 신보 '땡잡았다'를 발매하는 박군은 "후렴구 가사를 듣자마자 바로 이 곡을 선택했다. '6시 내고향'처럼 많은 분들과 만나는 곳에서 응용할 수 있을 정도로 쉽고 중독성 강한 곡이다"고 소개했고 해남 두륜산에서 신곡 무대를 선공개했음을 밝히며 웃음을 자아냈다.
특히 박군은 "제 곡 중 '한잔해' 만큼은 아니어도 누구나 쉽게 부르고 따라 할 수 있을 만한 곡을 만들고 싶었다. 가사와 노랫말도 중요하지만 안무도 일조를 한다 생각해서 임팩트 있는 안무를 넣고 싶었다"며 중독성 강한 안무를 만들게 된 배경을 털어놨다.
신곡 '땡잡았다' 발매를 앞두고 선공개 무대를 선보인 박군은 특유의 유쾌한 매력이 돋보이는 퍼포먼스와 흥겨운 멜로디로 새로운 히트곡 탄생을 예감케 했다. 특히 후렴구 안무에서는 성민이 깜짝 합세해 함께 퍼포먼스를 펼치며 훈훈한 케미를 뽐냈다.
마지막으로 성민은 "인터뷰가 이렇게 편하고 즐거운 적은 처음이다. 이 방송을 듣는 모든 분들이 땡잡으신 것 같다"고 전했고 박군은 "제가 좋아하는 성민 형과 응원해주는 주현영 씨와 함께해서 행복했다"고 소감을 전했다.