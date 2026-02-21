'매니저 갑질 의혹' 박나래, 첫 경찰 조사서 굳은 표정 "사실 아닌 부분 바로잡을 것"
|
|
|사진=연합뉴스
[스포츠조선 이게은기자] 매니저 갑질 논란, 불법 의료 행위 의혹 등을 받는 개그우먼 박나래가 경찰 조사를 받았다.
20일 박나래는 서울 강남경찰서에서 약 7시간 30분간 피의자 신분으로 조사를 받았다. 박나래는 화장기 없는 얼굴에, 안경과 검은색 코트를 착용한 모습이었다. 조사를 마치고 나온 그는 "오늘 조사에서 어떤 걸 소명했냐"는 취재진의 질문에, "조사관님들 질문에 성실하게 임했고 사실대로 답했다"라고 말했다.
"매니저 갑질 혐의를 인정하냐"라는 질문에는 "그건 조사를 통해 차후에 밝혀질 부분이라고 생각한다"라고 말했다. 매니저들에게 술잔을 던졌다는 의혹에 대해서는 "일단 오늘 조사관님 조사에서 성실히 임했고 사실이 아닌 부분에 대해서는 바로 잡을 예정이다. 다시 한 번 심려끼쳐 사죄드린다"라며 고개를 숙였다.
매니저 측 주장 중 어떤 부분이 사실과 다르냐고 묻는 질문에는 "그건 수사를 통해 밝혀질 부분이다. 제가 말씀드리기에는 조심스럽다"라며 말을 아꼈다. 매니저들에게 할 말이 있냐는 질문에는 "없다"라고 밝혔고 불법 약물 투약, 출석 연기 사유 등 질문에는 별다른 답변을 하지 않았다.
한편 박나래는 지난해 12월 전 매니저 갑질, 불법 의료 시술, 회삿돈 횡령 등 각종 의혹에 휩싸였다. 이 의혹들을 제기한 전 매니저들은 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 고소했으며 박나래도 공갈 혐의로 맞고소, 활동을 중단했다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.