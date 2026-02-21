'공개연애 2번' 한혜진, 충격적 결별이유..."넌 결혼 상대는 아니야"

기사입력 2026-02-21 10:35


'공개연애 2번' 한혜진, 충격적 결별이유..."넌 결혼 상대는 아니야"

'공개연애 2번' 한혜진, 충격적 결별이유..."넌 결혼 상대는 아니야"

[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 충격적인 결별 이유를 공개한다.

매번 색다른 컨셉으로 기대감을 주는 신개념 설정 토크쇼 SBS '아니 근데 진짜!'에 톱모델 한혜진이 게스트로 등장한다.

한혜진은 초반부터 탁재훈과 심상치 않은 기류를 만들어냈다고 전해져 궁금증을 자아낸다. 이날 한혜진은 탁재훈과는 두 번째 만남이라고 밝히며, 첫 만남 장소가 자신의 집이었다고 털어놔 모두를 놀라게 했다. 이에 탁재훈은 "목욕도 같이한 사이"라고 덧붙이며 폭탄 발언을 해 현장을 발칵 뒤집었는데, MC들이 두 사람의 관계를 추궁하자, 한혜진은 "카메라 꺼지고 내가 탁재훈한테 플러팅도 했었다"라고 의미심장하게 답해 현장을 더욱 술렁이게 만들었다.

이어 한혜진이 이상형으로 연상보다는 연하가 더 좋다고 밝혔다. 그는 "운동을 좋아해서 연상은 어렵다", "내가 연상을 만나면 나이가 너무 올라가지 않냐"라며 이유를 공개했는데, 이에 탁재훈은 "죽으면 다 하늘로 올라간다"라며 유치한 질투심을 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편, 한혜진은 헤어질 때 '넌 결혼 상대는 아니야'라는 말이 최악인 것 같다고 말했다. 그는 "저 말을 들으면 너무 슬플 것 같다"라며 속상한 감정을 내비쳤는데, 이에 탁재훈이 "누구에게 저 말을 들었냐"며 몰아가자, 한혜진은 발끈해 벌떡 일어나는 모습을 보여 모두를 폭소케 했다는 후문이다.

SBS 신규 토크 예능 '아니 근데 진짜!' 4회는 23일 (월) 밤 10시 10분에 방송된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박서진, 행사비만 4,000만 원 "200배 올라, 비수기 땐 낮춰" ('전현무계획3')

2.

'매니저 갑질 의혹' 박나래, 첫 경찰 조사서 굳은 표정 "사실 아닌 부분 바로잡을 것"

3.

황혜영, 뇌종양 투병 후 심경 "우울증·공황장애약으로 버틴 결과, 고장 안 나는 게 이상"

4.

'LA댁' 박은지, '100년 된 미국 집' 공개 "공사하다 1930년대 신문 나와"

5.

신동엽♥선혜윤, '딸 정서'까지 고려..'서울대 보낸' 뜻밖의 비법 "반려견 입양 추천"

연예 많이본뉴스
1.

박서진, 행사비만 4,000만 원 "200배 올라, 비수기 땐 낮춰" ('전현무계획3')

2.

'매니저 갑질 의혹' 박나래, 첫 경찰 조사서 굳은 표정 "사실 아닌 부분 바로잡을 것"

3.

황혜영, 뇌종양 투병 후 심경 "우울증·공황장애약으로 버틴 결과, 고장 안 나는 게 이상"

4.

'LA댁' 박은지, '100년 된 미국 집' 공개 "공사하다 1930년대 신문 나와"

5.

신동엽♥선혜윤, '딸 정서'까지 고려..'서울대 보낸' 뜻밖의 비법 "반려견 입양 추천"

스포츠 많이본뉴스
1.

또또 충돌...하필 '韓 국가대표' 노도희 덮쳤다, 벨기에 선수 뒤에서 '쾅'→아쉬움의 눈물[밀라노 현장]

2.

"당신이 전설 중의 전설입니다" 'GOAT' 새 역사 쓴 최민정, 보석같은 눈물…김길리 '금빛 질주', 조연 역할로 길 열어줘

3.

한때 태극전사 韓 떠나서 'NO 메달', 혹시 돌아오나?...'음주운전→충격 헝가리 귀화' 김민석, 주 종목도 좌절..."마지막 올림픽" 린샤오쥔, 메달 없이 퇴장

4.

中 귀화 후 6년...마침내 韓 팬들 앞에서 입 연 임효준 "힘든 일, 겪으면서 단단해져"→"힘들고, 지치고 포기하고 싶은 순간 있었다"[밀라노 현장]

5.

'새로운 여왕이 탄생했습니다' 김길리, 1500m 금메달! 계주 이어 2관왕+3개 메달 '기염'...'은메달' 최민정, 한국 올림픽 최다 메달 '쾌거'![밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.