김나리, 두쫀쿠 창시자답네...두쫀광어회→피자까지 '12첩 오마카세' ('전참시')

[스포츠조선 이우주 기자] MBC '전지적 참견 시점'에서는 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'를 탄생시킨 김나리 제과장의 새로운 도전이 그려진다.
오늘(21일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 386회에서는 제2의 '두쫀쿠'를 탄생시키기 위한 김나리 제과장의 연구 일대기가 펼쳐진다.
수차례 시행착오 끝에, 피스타치오와 카다이프 등 속재료를 마시멜로 피로 만두처럼 감싸 지금의 '두쫀쿠'를 완성했다는 비하인드를 밝힌 김나리 제과장은 이번 방송에서 자신의 비밀 연구실을 최초로 공개한다. '두쫀쿠'가 태어난 이 공간에는 수많은 테스트의 흔적이 고스란히 남아 있어 그의 집요한 연구 과정을 짐작케 한다. 오직 더 맛있는 디저트를 만들겠다는 일념으로 식음전폐에 가까운 몰입을 이어가고 있는 그는, 자투리 시간에도 새로운 재료를 배합하며 최적의 조합을 찾아 나선다. 두바이 열풍의 뒤를 이을 차세대 메뉴는 과연 무엇일지 궁금증을 더한다.
한편 김나리 제과장은 직접 시장 조사를 위해 디저트 투어에 나선다. 현장에서 그를 알아본 카페 사장들로부터 뜻밖의 감사 인사를 받는가 하면, 그가 공유한 레시피와 노하우가 실제 매출 상승으로 이어졌다는 훈훈한 사연도 공개된다. 특히 일부 경쟁 업체 사장들까지 사인을 요청했다는 후문.
이 날 방송의 대미는 디저트 투어를 통해 공수해온 '12첩 두바이 오마카세'가 장식한다. 카다이프에 피스타치오와 와사비를 버무려 올린 '두바이 쫀득 광어회'부터 두바이 피자, 두바이 햄버거까지 파격적인 12가지 두바이 디저트가 연이어 등장해 스튜디오를 놀라게 했다는 전언이다.
'두쫀쿠'로 대한민국을 뒤흔든 김나리 제과장의 '다음 한 수'는 오늘(21일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.