전현무, '미담 터졌다'..KBS 파업에 남몰래 2천만원 기부..김보민 "너무 많아 돌려보낼 정도"

[스포츠조선 조지영 기자] 전현무가 'KBS 파업' 당시 동료들을 위해 2000만원을 기부했던 사실이 공개되어 시선을 사로잡는다.
전현무가 KBS 아나운서실에 입성하자 수많은 선배 후배 동료들의 따뜻한 환대가 이어져 훈훈한 미소를 짓게 한다. 이 가운데 전현무의 3기수 선배인 김보민 아나운서가 격한 환영을 전하며 이들의 특별한 인연을 공개해 이목을 집중시킨다.
전현무는 "나도 아나운서였기 때문에 안다. 한달이라도 월급을 못 받으면 당장 카드값이 걱정된다"며 오랜 기간 급여를 받지 못했던 동료들을 걱정했던 마음을 드러낸다. 당시 MBC 연예대상을 수상했던 전현무는 소감으로 "고향에도 봄바람이 불기를 간절히 바란다"라며 KBS 친정 식구들을 향한 응원을 전해 뭉클한 감동을 선사한 바 있다. 이에 엄지인은 "당시에 정말 큰 위로가 됐었다"라며 특별한 감사를 전한다.
이를 듣던 박명수도 뜻밖의 사실을 공개해 모두를 놀라게 한다. 박명수는 "나 역시 파업으로 출연료를 받지 못했던 시기에 현무가 '형 힘드시면 말씀하세요. 제가 빌려드릴게요'라고 했었다. 현무가 인간성이 좋다"라고 덧붙이며 전현무의 의리를 인정한다. 실제로 전현무가 매년 꾸준히 기부를 이어왔던 사실도 공개되며 그의 반전 모습에 모두 박수를 더했다는 후문. 예상치 못한 '기부천사 전현무'의 미담이 공개될 '사당귀' 본 방송에 기대가 모인다.
한편 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com