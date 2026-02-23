한혜진·탁재훈, ♥공개연애 가능성까지 언급..."저는 감당 가능해요" (아니근데진짜)

|
[스포츠조선 김수현기자] 모델 한혜진이 방송인 탁재훈에게 했던 과거 플러팅부터 솔직한 연애관까지 밝혔다.
이수지는 "내가 48kg인데 너는 살이 좀 쪘다. 52kg되는 거 같다. 무겁다"라 놀렸고 한혜진은 "조금 찐 거 맞다"라며 끄덕였다.
|
한혜진은 "제가 그때 카메라 꺼지고 오빠한테 플러팅 했지 않냐. 촬영 철수할 때"라며 "그거 버리신 거 아니죠?"라 물었고, 탁재훈은 "그거 기억이 안난다"라 답해 모두를 경악케 했다.
한혜진은 "기억 안나시냐. 그때 오빠를 괴롭히느라고 이것저것 시켰다. 트러플 과자 갖다 달라고 계속 시켰는데 못 찾았다. 그래서 제가 나중에 서울 갈 때 드시라고 챙겨드렸지 않냐. 그거 구하기 힘든 거다"라고 서운해 했고 탁재훈은 "그거 과자 쪼가리"라 해 웃음을 자아냈다.
"그 과자 어떻게 됐냐"는 카이의 질문에 탁재훈은 "그거 당근에 팔았다. 비싼거라고 해서"라며 너스레를 떨었다.
한혜진은 연애에 대해 "제가 먼저 대쉬했더라. 제가 먼저 하지 기다리진 않는 거 같다"라 했고 탁재훈은 "만약 혜진 씨랑 저랑 사귀면 또 공개가 될 수 있는데 어떠시냐"라 물었다. 이에 한혜진은 "저는 괜찮다. 감당 가능하시냐. 저는 감당 가능하다"라며 당당하게 말했다.
한혜진 눈을 못 마주치는 탁재훈에 주변에서 자꾸 놀리자 그는 "어차피 평생 볼 건데 뭐, 아무때나 볼 수 있지 않냐"라며 농담으로 넘어갔다.
shyun@sportschosun.com