54세 윤정수, 원진서♥ 잠자리 만족도 폭로에 굴욕 "부족했니?" ('조선의')

기사입력 2026-02-23 22:44


[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 윤정수가 아내의 19금 폭로에 당황했다.

23일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 심현섭·정영림, 윤정수·원진서, 배기성·이은비 부부가 단체 여행을 떠난 모습이 공개됐다.

세 부부가 식사를 하던 중, 정영림은 양해를 구하고 자리를 떴다. 심현섭은 "시험관을 하고 있기 때문에 아내가 이 시간에 약을 투여한다. 이후 30분간 누워있어야 한다"라고 설명했다.

알고보니 숙소에 오기 전, 정영림은 심현섭에게 "생리대가 필요할 것 같다. 피가 맺히면 안되는데 피가 맺혔다. 피가 나는 걸 막기 위해 호르몬제를 맞은건데..."라며 걱정했던 바.


심현섭은 "작년 겨울에 영림이가 슬픈 얘기를 했다. 시간이 많이 없다고 하더라. (나이가 있으니) 본인의 컨디션을 아는 것 같다"라며 가슴 아파했다. 황보라는 "44살인데 저도 조기 폐경이 올 수 있다고 하더라. 시간이 없다는 생각이 들었다"라며 정영림의 말에 공감했다.

산부인과 전문의에게 궁금한 점을 질문하는 시간도 이어졌다. 원진서는 전문의에게 "아들을 낳고 싶으면 아내를 만족시켜야 한다고 하던데 이게 맞나"라며 궁금해했고 윤정수는 "부족했니?"라며 민망해했다. 이에 전문의는 "아내를 만족시켜야 임신이 잘 된다. 아들, 딸 상관없이 임신 확률이 올라간다"라고 답했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

