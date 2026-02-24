풍자, 28kg 뺐는데 늘어진 턱살에 고민 "살 빠질수록 얼굴 처져, 리프팅 필요"

기사입력 2026-02-24 08:28


[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 풍자가 다이어트 성공 후 생긴 고민을 털어놨다.

23일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '장거리연애 VS 이간질하는친구 끝도없는 고민사연.. 팩트폭행 갈기기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 풍자는 구독자들의 고민 상담에 앞서 자신의 걱정거리를 먼저 털어놨다. 그는 "여러분들 고민을 들어드리기 전에 제 고민을 살짝 먼저 얘기해도 되냐"며 말문을 열었다.


풍자는 "다이어트를 한 지가 벌써 1년이 됐더라. 그러면서 살도 꽤나 많이 빠졌다. 근데 문제가 있다. 요즘에 고민인 것 중 하나가 얼굴 리프팅에 관한 것이다"라며 "살을 현재 기준으로 28kg를 뺐다"고 밝혔다.

이어 풍자는 턱선을 만지며 "이런 데 있지 않냐. 이런 게 너무 걱정이다. 살이 빠지면 빠질수록 처지는 느낌이 들고, 그래서 리프팅이 꼭 필요한 것 같다"고 고백해 눈길을 끌었다.

한편 풍자는 최근 다이어트를 통해 27kg 감량에 성공하며 몰라보게 달라진 몸매로 화제를 모았다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

