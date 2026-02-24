[공식] 박지훈 화력 제대로 터졌다..'왕사남' 600만 돌파, 천만 '왕의 남자' 보다 빠르다

기사입력 2026-02-24 08:36


영화 '왕과 사는 남자' 언론배급시사회가 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. 박지훈이 포토타임을 갖고 있다. 삼성동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.01.21/

[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)가 개봉 20일 차 600만 관객을 동원했다.

'왕과 사는 남자'가 개봉 20일째인 지난 23일 누적 관객수 600만명을 돌파했다. 이는 수많은 관객들의 사랑을 받은 사극 영화 '왕의 남자'(29일)와 '사도'(26일)의 600만 돌파 시점을 앞선 기록으로, 선풍적인 인기를 끌었던 '광해, 왕이 된 남자'와 동일한 흥행 속도이기도 하다.

11일 연속 전체 박스오피스 1위를 굳건히 지키고 있는 '왕과 사는 남자'는 2026년 최고의 흥행작으로 자리매김하며 또 한 번의 사극 흥행 신드롬을 이끌어가고 있다.

'왕과 사는 남자'의 실관람객들이 쏟아내고 있는 다양한 감상평들도 화제를 모으고 있다. "단종에 대해 심도 있게 다룬 사극은 처음인 듯. 잘 봤습니다"(네이버, rlen****), "결말을 알지만 해피엔딩이었으면 좋겠다는 생각이 들 정도로 단종 박지훈 연기를 비롯한 유해진, 유지태, 전미도 등 배우들의 연기가 매우 좋았습니다"(네이버, naji****), "여운이 오래가는 영화. 진짜 오랜만에 극장 왔구요. 단종이 안쓰러워서 눈에 밟혀 또 보고 싶은 영화"(CGV, 즐거운****), "오랜만에 영화 봤는데 너무 감동적이고 유쾌했어요! 장감독님 드디어"(CGV, 잠자는****), "가시지 않는 여운 때문에 현생 불가요. 세 번째 봤는데 또 볼 겁니다"(롯데시네마, 이**), "관객들의 감정선을 제대로 건드립니다. 그래서 심해처럼 깊은 후유증과 슬픔이 남지만 그럼에도 다시 찾게 되네요. 오늘 네 번째 보러 갑니다"(롯데시네마, 최**), "영화 보고 조선시대 한국사 공부 중 최고의 영화. 단종 못 보내"(메가박스, cuc****), "제대로 만든 영화는 관객을 부른다. 1000만 가즈아"(메가박스, goo****) 등 남녀노소를 불문하고, 모두가 만족하는 영화로 극장가를 장악한 '왕과 사는 남자'는 폭발적인 입소문과 N차 관람 열풍으로 흥행 순항을 이어갈 전망이다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

