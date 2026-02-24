[공식] 이서진, 예능으로 넷플릭스 진출..'이서진의 달라달라' 3월 공개

기사입력 2026-02-24 09:23


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이서진이 '이서진의 달라달라'로 넷플릭스에 진입한다.

오는 3월 24일 공개되는 넷플릭스 '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능이다. 이서진이 은퇴 후 제2의 고향으로 꿈꾸는 미국 텍사스 일대, 그곳에서 15년 우정을 자랑하는 나영석과 그 일행들의 좌충우돌 로드 트립이 유쾌한 웃음을 선사한다. 특히 믿고 보는 웃음 메이커 이수근, 은지원, 규현의 우당탕탕 아프리카 케냐 여행기로 화제를 모은 '케냐 간 세끼'에 이어 나영석 사단이 넷플릭스에서 선보이는 두 번째 예능으로 기대를 더하고 있다.

그런 가운데 공개된 티저 영상은 시대를 거슬러 올라간 듯 서부극의 한 장면처럼 시작한다. "텍사스는 이제 미국의 대세잖아"라는 이서진의 제2의 고향으로 여기는 말과 함께 오른 텍사스 여행길. 카우보이로 변신해 텍사스 일대를 활보하는 일행들의 모습이 흥미롭다. 새 부츠를 신은 순간 제멋대로 터져 나온 들뜬 텐션은 이번 여행이 얼마나 자유롭게 흘러갈지를 단번에 보여준다. 툴툴거리는 가이드 '미스터 리' 이서진, 조금 부끄러운 동생 나영석과 그 일행의 '텍사스 로드-트립'에서 무슨 일이 벌어질지 벌써부터 궁금해진다.

나영석 PD는 텍사스라는 여행지에 대해 "이서진 씨가 워낙 좋아하고 이전에도 여러 번 방문한 곳"이라고 설명하며 "이 프로젝트는 여행에 관한 이서진 씨의 취향을 따라가는 게 중요한 포인트다. 요즘처럼 검색과 정보가 넘쳐나는 시기에 다른 이들의 시각에 기대지 않고 본인만의 명확한 취향을 따르는 여행이 신선함을 줄 것"이라고 강조했다. 김예슬 PD 역시 "텍사스의 달라스는 이서진 배우가 은퇴 후 노년을 보내겠다 이야기를 할 정도로 사랑하는 장소다. 무엇보다 명소 위주의 획일화된 여행이 아닌 이서진 배우의 라이프 스타일을 엿볼 수 있는 것이 포인트"라면서 "연륜에서 나오는 미국에 관한 지식과 조금은 이상한 삶의 지혜들이 드러나는 재미 역시도 기대해달라"고 전했다.

'믿고 보는 필승 조합' 이서진과 나영석 사단의 특별한 미국 방랑기 예능 '이서진의 달라달라'는 3월 24일 넷플릭스에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

