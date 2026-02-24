"다빈치·뉴턴·처칠도 ADHD·…고쳐야 할 '결함'NO, 전략 통해 강점 전환할 수 있는 특성"(셀럽병사)

|
[스포츠조선 고재완 기자] '양녕대군, 윈스턴 처칠도 ADHD였다?'
이날 방송에서는 ADHD 성향이 있었을 것으로 추정되는 역사적 인물과 현대 셀럽들의 이야기도 다룬다. 레오나르도 다빈치, 윈스턴 처칠, 아이작 뉴턴, 살바도르 달리 등은 산만함과 과몰입, 강렬한 창의성이라는 특징을 동시에 보였던 인물들로, ADHD의 특성과 유사한 행동 양상을 보였다는 분석이 소개된다. 특히 레오나르도 다빈치의 독특한 글씨 습관에서 ADHD적 기질의 단서를 찾을 수 있다는 설명에 출연진은 놀라움을 감추지 못했다. 완벽한 천재로만 기억되던 다빈치의 또 다른 면모는 방송을 통해 공개된다.
반면, 조선 최고의 금쪽이로 불렸던 양녕대군의 사례를 통해 기질을 관리하지 못했을 때 어떤 결과가 나타날 수 있는지도 함께 짚는다. '찬또배기' 이찬원은 이번 스토리텔링에서 폭군부터 조선 최고의 미인 연기까지 다채로운 변신을 선보이며 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 지켜보던 가비 역시 "연기를 너무 잘해서 소름 돋는다"고 감탄했다는 후문이다.
김붕년 교수는 ADHD가 '고쳐야 할 결함'이 아니라 관리와 전략을 통해 강점으로 전환할 수 있는 특성임을 강조했다. 디지털 치료제와 뇌파 훈련 등 최신 치료법을 소개하며, ADHD는 충분히 관리 가능하며 머지않아 완전히 극복될 수 있을 것이라는 희망적인 전망도 함께 전한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com