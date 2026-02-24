[단독] 드디어 전역 후 첫 로맨스..송강, '하얀 스캔들' 주인공

연예계 관계자는 24일 스포츠조선에 "송강이 새 드라마 '하얀 스캔들'의 주인공이 된다"고 밝혔다. '하얀 스캔들'은 과거 촉망 받던 아역배우였지만 오빠의 죄를 뒤집어쓰며 한순간에 추락한 주인공, 지은설이 연기에 대한 꿈을 놓지 못해 로드 매니저로 살아가던 중 과거 사건의 중심이었던 단이혁을 만나 계약 연애를 하면서 묻혀있던 비밀을 향해 다가가는 이야기를 담은 작품. 인기 웹소설을 원작으로 하는 작품으로, 드라마 제작에 박차를 가하는 중이다.
송강은 NB그룹의 사생아이자 대한민국에서 제일 잘나가는 배우이자 톱스타인 단이혁을 연기한다. 단이혁은 어머니의 유언을 지키기 위해, 후계구도에서 밀려나기 위해 추락한 아역배우 출신 지은설과의 계약 연애를 선택하게 될 예정이다.
송강은 지난해 10월 육군 현역 제대 후 드라마 '포핸즈'를 촬영 중이다. 입대 전에는 '좋아하면 울리는', '마이 데몬' 등의 로맨스 작품에서 활약해왔던 송강의 전역 후 로맨스를 기다려왔을 팬들에게는 '하얀 스캔들' 속 재벌가 후계자를 연기하는 송강의 모습이 반가울 터. '알고 있지만,', '기상청 사람들' 등 송강이 로맨스 필모그래피를 탄탄하게 쌓아왔던 만큼 '하얀 스캔들'을 이끌어가면서도 시청자들의 사랑을 받을 수 있을 것으로 예상된다.
'하얀 스캔들'은 탄탄한 원작을 기반으로 하는 작품으로, '사랑이라 말해요'를 썼던 김가은 작가가 드라마 집필을 맡았다. 여기에 '마더', '악의 꽃' 등을 통해 섬세한 연출력을 보여줬던 '믿고 보는 감독' 김철규 감독이 연출을 맡게 될 예정. '하얀 스캔들'은 캐스팅 작업에 한창인 상황으로, 송강의 '포핸즈' 촬영이 마무리된 뒤 하반기 촬영에 돌입한다.