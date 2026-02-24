블핑 제니, '전액기부' 약속 지켰다..사진전 수익금에 사비 더해 1억 연탄 지원

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 연탄 112,000장을 기부하며 따뜻한 선행을 펼쳤다.
24일 지누션 출신 가수 션은 자신의 SNS에 "제니가 1월에 진행한 사진전 'J2NNI5' 수익금과 개인 사비를 더해 1억원을 제가 진행하는 '대한민국온도1도올리기' 캠페인을 통해 연탄이 필요한 어르신들을 위해 연탄은행에 기부해주었다"고 밝혔다.
션은 이어 "1억원으로 연탄 112,000장을 구입할 수 있고, 560가구가 추운 겨울 한 달 동안 연탄을 사용할 수 있다"며 "누군가에게 연탄은 선택 사항이 아니라 겨울을 나기 위한 필수품"이라고 강조했다. 또한 "대한민국을 조금 더 따뜻하게 해줘서 제니야, 고마워!"라며 제니에게 감사의 마음을 전했다.
함께 공개된 사진에는 제니의 본명 '김제니'로 후원된 후원증서가 담겨 있어 눈길을 끌었다. 제니는 지난 13일, 1억원을 전국 취약계층을 위해 연탄 지원에 사용했다.
앞서 제니는 지난 1월 16일부터 29일까지 약 2주간 서울 종로구 유스퀘이크에서 첫 사진전 'J2NNI5'를 개최했다. 이번 사진전은 제니가 직접 사진집 출판부터 전시 개최까지 프로젝트 전반에 참여했으며, 제니의 30번째 생일인 1월 16일에 맞춰 열려 더욱 특별한 의미를 더했다. 특히 사진전 관람 티켓 판매 수익금 전액이 기부된 것으로 알려져, 제니의 선한 영향력과 사회 공헌 의지가 다시 한번 주목받았다.