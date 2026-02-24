김종서, 레드블랙엔터테인먼트 새 둥지…과거 매니저와 의리 동행

사진 제공=레드블랙엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 대한민국 록의 전설 김종서가 정주영 대표가 이끄는 레드블랙엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다.

레드블랙엔터테인먼트 측은 24일 "대한민국 최고의 보컬리스트이자 록의 자존심인 가수 김종서와 전속계약을 체결했다"고 공식 발표했다.

이번 계약은 김종서와 정주영 대표의 특별한 과거 인연이 밑거름이 되었다. 정 대표는 과거 김종서의 매니저로 수년간 동고동락하며, 김종서가 MBC '복면가왕'에서 가왕 4연승을 차지하고 KBS '불후의 명곡'에서 우승을 거머쥐는 등 제2의 전성기를 구가하던 현장을 가장 가까이서 지켰던 인물이다.

가장 화려했던 순간을 함께 만든 두 사람이 이제는 아티스트와 소속사 대표라는 새로운 파트너십으로 재회하며 업계의 이목이 집중되고 있다.


정주영 레드블랙엔터테인먼트 대표는 "과거 매니저로서 김종서라는 거장의 음악 여정을 함께했던 것은 내 인생의 가장 큰 영광 중 하나였다"며, "오랜 시간이 흘러 다시 한 식구로 함께하게 되어 기쁘고 감회가 남다르다. 김종서의 독보적인 음악적 역량이 더욱 빛날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 소감을 밝혔다.

김종서 역시 두터운 신뢰를 바탕으로 레드블랙엔터테인먼트를 선택한 만큼, 향후 음악 활동에 박차를 가할 예정이다. 특히 최근 준비 중인 '에필로그(Epilogue)' 리메이크 작업을 비롯해, 전국투어 콘서트 등 레드블랙엔터테인먼트와 함께 활발한 행보와 시너지를 낼 것으로 기대된다.

레드블랙엔터테인먼트는 현재 야다 메인보컬 출신 전인혁, 라이징스타 배우 유현우, 인기 유튜버이자 비뇨의학과 의사 꽈추형 등 다방면의 아티스트를 매니지먼트하고 있으며, 김종서의 합류로 더욱 탄탄한 라인업을 구축하게 되었다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

