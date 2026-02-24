이하늘·정재용 측 "곱창집 영업정지 사실무근..가짜 뉴스 법적 대응" [공식]

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 DJ DOC 멤버 이하늘과 정재용의 곱창집이 영업정지 처분을 받았다는 루머에 대해 공식 입장을 밝혔다.
또한 "근거 없는 가짜 뉴스와 왜곡된 정보의 확산은 매장을 믿고 찾아주시는 고객 여러분은 물론, 매장에서 성실히 근무하고 있는 직원들과 협력 관계자들의 생계까지 직접적으로 위협하는 매우 심각한 사안"이라며 "본 사안을 결코 가볍게 넘길 수 없다고 판단해 현재 법률 대리인을 선임해 허위사실 유포 및 명예훼손에 대한 법적 대응 절차에 착수했다"고 전했다.
김규리는 이달 초 자신의 사회관계망서비스를 통해 팬미팅 현장을 공개했다. 해당 행사는 유튜브 채널 구독자들을 위한 모임으로 진행됐으며, 매장을 전체 대관한 형태로 이루어진 것으로 전해졌다.
팬미팅 현장 영상에는 이하늘과 정재용이 마이크를 잡고 DJ DOC의 히트곡을 부르고, 김규리가 함께 춤을 추며 분위기를 즐기는 모습이 담겼다.
그러나 일부 네티즌들이 해당 장면을 문제 삼아 곱창집을 구청에 신고하면서 논란이 불거졌다. 현행 식품위생법에 따르면 일반음식점에서는 음향 시설을 갖추고 손님이 노래하거나 춤을 추도록 하는 행위가 제한되며, 위반 시 1차 영업정지 1개월, 2차 2개월, 3차는 영업허가 취소 또는 폐쇄 처분을 받는다.
이에 대해 이하늘은 개인방송 등을 통해 "불법 영업하는 것도 아니고 우리가 그걸로 영업하는 집도 아닌데 구청에서 단속이 나왔다"며 억울함을 토로했다. 또한 팬서비스 차원에서 이루어진 행사였으며 별도의 공연이나 불법 영업 목적은 없었다고 덧붙였다.