이하늘·정재용 측 "곱창집 영업정지 사실무근..가짜 뉴스 법적 대응" [공식]

기사입력 2026-02-24 16:30


[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 DJ DOC 멤버 이하늘과 정재용의 곱창집이 영업정지 처분을 받았다는 루머에 대해 공식 입장을 밝혔다.

이하늘·정재용은 24일 공식 입장문을 통해 "최근 일부 렉카성 유튜브 채널 및 온라인 커뮤니티, 숏폼 플랫폼을 통해 '연신내 ㅇㅇ곱창이 영업정지 2개월 처분을 받았다'는 내용의 허위 사실이 무분별하게 확산되고 있다"고 밝혔다.

이어 "ㅇㅇ곱창은 지금까지 단 한 차례도 영업정지 등 행정 처분을 받은 사실이 없으며, 현재 정상적으로 영업 중이다. 온라인상에 유포되고 있는 '영업정지 2개월' 관련 내용은 전혀 사실이 아닌 명백한 허위 정보"라고 강조했다.

또한 "근거 없는 가짜 뉴스와 왜곡된 정보의 확산은 매장을 믿고 찾아주시는 고객 여러분은 물론, 매장에서 성실히 근무하고 있는 직원들과 협력 관계자들의 생계까지 직접적으로 위협하는 매우 심각한 사안"이라며 "본 사안을 결코 가볍게 넘길 수 없다고 판단해 현재 법률 대리인을 선임해 허위사실 유포 및 명예훼손에 대한 법적 대응 절차에 착수했다"고 전했다.

끝으로 "향후 확인되지 않은 허위 정보 유포 및 악의적 비방에 대해서는 법이 허용하는 모든 수단을 동원해 끝까지 책임을 물을 예정"이라고 덧붙였다.


최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 이하늘·정재용이 운영하는 곱창집이 영업정지 처분을 받았다는 이야기가 확산됐다. 논란은 배우 김규리가 해당 장소에서 팬들과 만남을 가진 사실이 알려지면서 시작됐다.

김규리는 이달 초 자신의 사회관계망서비스를 통해 팬미팅 현장을 공개했다. 해당 행사는 유튜브 채널 구독자들을 위한 모임으로 진행됐으며, 매장을 전체 대관한 형태로 이루어진 것으로 전해졌다.

팬미팅 현장 영상에는 이하늘과 정재용이 마이크를 잡고 DJ DOC의 히트곡을 부르고, 김규리가 함께 춤을 추며 분위기를 즐기는 모습이 담겼다.


그러나 일부 네티즌들이 해당 장면을 문제 삼아 곱창집을 구청에 신고하면서 논란이 불거졌다. 현행 식품위생법에 따르면 일반음식점에서는 음향 시설을 갖추고 손님이 노래하거나 춤을 추도록 하는 행위가 제한되며, 위반 시 1차 영업정지 1개월, 2차 2개월, 3차는 영업허가 취소 또는 폐쇄 처분을 받는다.

이에 대해 이하늘은 개인방송 등을 통해 "불법 영업하는 것도 아니고 우리가 그걸로 영업하는 집도 아닌데 구청에서 단속이 나왔다"며 억울함을 토로했다. 또한 팬서비스 차원에서 이루어진 행사였으며 별도의 공연이나 불법 영업 목적은 없었다고 덧붙였다.

