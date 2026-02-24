'매드 댄스 오피스' 최성은 "직장 상사로 만난 염혜란, 매 순간 함께 해 좋았다"
|
|
|영화 '매드댄스오피스' 언론 시사회 및 기자간담회가 24일 오후 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열렸다. 배우 최성은이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.24/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최성은이 영화 '매드 댄스 오피스'에서 염혜란과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
최성은은 24일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '매드 댄스 오피스' 언론·배급 시사회에서 "염혜란 선배님과의 호흡은 매 순간 마다 좋았다"라고 했다.
3월 4일 개봉하는 '매드 댄스 오피스'는 '갓생'을 자부하던 완벽주의 공무원이 인생 최대의 균열을 맞이한 후 진짜 자신을 찾아 나서는 영화로, 조현진 감독이 메가폰을 잡았다.
소심한 구청 주임 연경을 연기한 최성은 "저도 혜란 선배님과 비슷한 시기 동안 춤을 배웠다. 연경이가 추는 춤은 전통 쪽은 아니고, 발레 요소가 가미된 플라멩코에 가깝다. 무용 감독님이 이 춤이 연경이와 더 잘 어울린다고 해주셔서 열심히 연습했다"고 말했다.
이어 염혜란과 직장 선·후배로 호흡을 맞춘 그는 "혜란 선배님과 연기하면서 전혀 힘든 게 없었다. 매 순간 좋았다. 현장에서 촬영하기 전에 선배님과 영화의 톤에 대해 이야기 나눌 시간이 있었다"며 "선배님이 먼저 용기 내주시고 이야기해보자고 말씀해 주셔서 감사했다"고 전했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.