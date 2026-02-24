장항준 감독 "성형하고 귀화할 것"...'왕사남' 600만 돌파에 '천만 공약' 재조명
[스포츠조선 정안지 기자] 영화 '왕과 사는 남자'가 600만 관객을 돌파한 가운데 장항준 감독이 내걸었던 천만 공약이 재조명되고 있다.
24일 영진위 영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 개봉 20일째인 지난 23일 누적 관객 수 600만 명을 넘어섰다.
이는 천만 관객을 돌파했던 영화 '광해, 왕이 된 남자'와 동일한 속도. 이에 '왕과 사는 남자'가 천만 관객을 돌파할 수 있는지 관심이 모아지고 있는 가운데 장항준 감독이 내걸었던 '천만 공약'도 다시금 화제를 모으고 있다.
앞서 지난 1월 장항준 감독은 SBS 라디오 '배성재의 텐'에 출연해 천만 관객 돌파 공약 질문에 "천만 될 리가 없는데, 만약에 천만이 된다면 일단 전화번호 바꾸고 개명하고 성형할 거다. 아무도 날 못 알아보게"라고 말해 웃음을 안겼다.
이어 그는 "그리고 어디 다른 곳으로 귀화할까 생각 중이다. 나를 안 찾았으면 좋겠다. 요트를 살까 생각 중이다. 선상파티를 할 거다"라면서 천만 관객 넘을 리 없다면서도 구체적으로 이야기해 폭소를 자아냈다.
한편, 영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담았다.
