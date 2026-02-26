임성한(피비) 작가 선택 받은 주세빈…‘닥터신’ 첫 등장부터 의미심장 눈빛
[스포츠조선 조민정 기자] TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 '닥터신'에서 주세빈이 피비 작가의 선택을 받은 금바라 역으로 첫 등장을 알렸다.
오는 3월 14일 오후 첫 방송되는 '닥터신'은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 이야기를 담은 메디컬 스릴러다. 피비 작가가 처음 집필하는 메디컬 장르라는 점에서 방송 전부터 화제를 모으고 있으며 '결혼작사 이혼작곡'을 연출한 이승훈 감독이 합류해 완성도를 더했다.
주세빈은 극 중 성우일보 문화부 막내 기자 금바라 역을 맡았다. 보육원 출신이라는 상처를 지녔지만 밝고 씩씩한 성격과 취재 능력까지 갖춘 인물이다. 앞서 '다시, 플라이', '디 엠파이어: 법의 제국'에서 인상적인 연기를 선보였던 주세빈은 이번 작품을 통해 한층 깊어진 감정선을 예고했다.
공개된 장면 속 금바라는 심각한 표정으로 누군가와 대화를 나눈 뒤 의미심장한 눈빛을 드리운다. 갤러리에서 미술 작품을 응시하는 모습에서는 복잡한 내면을 고스란히 드러내며 향후 전개에 대한 궁금증을 자극했다. 청순한 외모와 대비되는 묘한 분위기가 캐릭터의 이면을 암시한다.
주세빈은 첫 주연을 맡은 소감에 대해 "설레고 벅찼지만 책임감이 크게 다가왔다"며 "주연으로서의 태도와 그릇에 대해 많이 배웠다. 이 무게감을 쌓아가며 연기로 증명하는 배우가 되겠다"고 밝혔다.
또한 "임성한 작가님의 작품은 인간의 군상과 심리를 예리하게 비추면서도 삶의 아이러니와 온기를 담아낸다"며 "그 안에 한 인물로 존재할 수 있어 영광이다. 인물이 가진 결을 섬세하게 살려 작품의 밀도를 높이는 배우가 되겠다"고 전했다.
제작진 역시 "주세빈이 어린 시절 상처를 지닌 금바라의 복잡한 심리를 진정성 있게 표현하고 있다"며 기대를 당부했다.
'닥터신'은 불의의 사고로 혼수상태에 빠진 톱스타와 그녀를 둘러싼 인물들의 기이한 로맨스를 통해 사랑과 욕망, 금기와 희생을 그린 작품으로 오는 3월 14일 오후 10시 30분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
