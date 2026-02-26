[SC줌人] "내 맘속 단종 저장"…박지훈, '왕사남' 15kg 피폐 감량→22살 父 G바겐 효도까지

영화 '왕과 사는 남자' 언론배급시사회가 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. 박지훈이 포토타임을 갖고 있다. 삼성동=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2026.01.21/
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박지훈이 진솔한 토크로 대중과 소통했다.
박지훈은 지난 25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 진정성 있는 면모로 시선을 끌었다.
이날 박지훈은 영화 '왕과 사는 남자'의 600만 관객을 이끈 단종 신드롬의 주인공으로 등장했다. 박지훈은 영화 흥행 소감으로 "상업 영화는 거의 처음이라 이렇게 빠르게 100만을 돌파할 거라고는 생각을 못 했다"라고 겸손한 모습을 보였다. 그러면서도 "거장 장항준 감독과 유해진 선배 덕분이다. 내 마음 속에 거장"이라고 센스 있게 대답해 시작부터 유쾌한 분위기를 만들었다.
반면 박지훈은 장항준 감독의 섭외에 바로 응하지 못했다는 비하인드 스토리를 밝혔다. 박지훈은 "아직 내 연기에 의구심이 많은데 비운의 왕이었던 단종의 마음을 내가 헤아릴 수 있을지를 고민했던 거 같다"라고 속 깊은 면모를 드러냈다.
이어 박지훈은 영화 촬영을 앞두고 두 달간 매일 사과 한 개만 먹었다고 전해 모두를 놀라게 했다. 박지훈은 "고통스러운 유배 과정과 피폐해진 단종을 얼굴에 담고 싶어서 열심히 체중 감량을 했다. 하루에 사과 한 개만 먹으며 15kg 감량했다"라며 역할에 진심인 모습을 보였다. 또 박지훈은 "외적인 부분도 노력했지만 목소리의 변화를 중요하게 생각했다"라고 본인이 연구한 단종의 디테일을 설명했다.
박지훈은 현장에서 유해진과 부자지간처럼 붙어 다녔다는 소문에 대해 "내가 빈말하거나 가식적인 사람이 아니라서 좋아해 준 것 같다"라며 "끝나고 밥 먹고 가란 말에도 '죄송하다'고 '올라가 봐야 한다'고 했다. 오히려 빈말 안 하는 모습을 신뢰해 주신 것 같다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
이후로도 박지훈은 '왕과 사는 남자'를 만나기 이전 Wanna One(워너원)으로 활동했던 때와 배우로서 본격적으로 발을 넓힌 '약한영웅 Class 1·2', 돌아가신 할머니를 생각하면서 찍은 영화 '세상 참 예쁜 오드리' 등에 대한 이야기를 풀어놓으며 만능 아티스트로서의 가능성을 모두 증명했다.
특히 박지훈은 워너원으로 많은 인기를 모은 데뷔 4년 차, 22살 나이로 아버지에게 2억원대 고급 SUV를 선물한 사실을 밝혀 화제를 모았다. 박지훈은 "아버지가 차를 오래 타기도 했다. 좋은 걸 해주고 싶은데 또 아버지가 차를 좋아해서 SUV를 사드렸다. 투박하고 네모난 차다"고 고백하자 MC 유재석은 "좋은 거 사드렸더라. 바겐세일이다"고 메르세데스 벤츠 G클래스 SUV임을 덧붙였다.
한편 '왕과 사는 남자'로 스크린을 사로잡은 박지훈은 올해 상반기 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'를 통해 안방극장을 찾을 예정이다.