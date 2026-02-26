[공식] '환승연애' 김예원, 김재원X고민시 소속 미스틱스토리行

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김예원이 미스틱스토리와 전속계약을 체결했다.

미스틱스토리는 26일 공식 보도자료를 통해 "다채로운 매력과 깊이 있는 연기력을 지닌 김예원과 한 식구가 되어 매우 기쁘다"고 소식을 전했다.

이어 "배우와 함께 같은 방향을 바라보며 새로운 막을 열고, 그 여정을 동행하는 든든한 파트너가 될 것"이라며, "김예원이 가진 역량이 다양한 작품과 활동을 통해 충분히 발휘될 수 있도록 전폭적인 지원을 이어갈 예정이다"라고 밝혔다.

김예원은 영화 '써니'에서 소녀시대 리더 역을 맡아 개성 넘치는 연기로 대중에게 강렬한 인상을 남기며 존재감을 각인시켰다. 이후 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명해 온 김예원은 드라마 '으라차차 와이키키 2'와 '사랑은 외나무다리에서' 등 여러 작품을 통해 장르에 국한되지 않는 폭넓은 캐릭터 소화력을 선보인 바 있다.

또한 최근 티빙 오리지널 예능 '환승연애' 시리즈의 고정 패널로 출연해 섬세한 감수성과 예리한 분석력으로 시청자들의 큰 사랑을 받았다. 이처럼 다방면에서 뛰어난 감각을 입증해 온 김예원은 본인만의 색깔이 뚜렷한 아티스트로서 독보적인 존재감을 보여주고 있다.

다채로운 활동을 이어온 김예원과 미스틱스토리의 만남은 향후 어떤 시너지를 만들어낼지 기대를 모은다. 미스틱스토리와 함께 새 출발에 나선 김예원의 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

