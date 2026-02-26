유키스 동호 "병원 강제 입원" VS 전 아내 "외도·양육비 0원"...이혼 8년만 공개 설전 [종합]
|
|
|사진=동호 SNS
[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 유키스 출신 동호가 이혼 사유가 자신의 외도라는 전 아내의 주장에 대해 반박하며 법적 대응을 예고했다.
동호는 26일 자신의 SNS에 "외도한 적 없고 면접 교섭 양육비 학대 다 허위 사실이다. 허위사실 유포와 명예훼손으로 형사고소 예정"이라며 전 아내의 주장이 허위사실이라며 이에 법적 대응을 할 계획이라고 밝혔다.
그는 전 아내 A 씨를 향해 "(SNS) 비공개로 돌리고 숨을 거면 무슨 깡으로 저질렀냐"라면서 "여태까지는 나도 좋은 마음으로 참고 살았다만은 이제 더 이상 못 참겠다. 오죽하면 네가 한평생 종처럼 부려도 아무 말씀 안 하시는 너희 엄마조차 널 정신병원에 강제 입원시켰는지 이제 이해가 간다"고 말했다.
이어 동호는 "나도 참고 있었던 거 많으니까 어디 한번 해보자"라면서 "난 충분히 너한테 경고했고, 선을 넘은 건 너다"라며 법적 공방을 시사했다.
또한 동호는 "정말 미안한데 처음부터 아들 계정으로 글 올리기 시작한 건 너다"라면서 "근데 뭔 나한테서 가족을 지킨다는 피해자 코스프레를 하는 거냐"라고 전 아내의 행동을 지적했다.
그러면서 그는 "아들을 위해서 어쩌고 피해자 코스프레 하지 말고 하고 싶은 말은 고소장 접수하고 변호사랑 해라"라면서 "고소도 이 사단도 다 네가 시작한 거라는 거 잊지 말고 정신 차리길 바란다. 이미 돌이킬 수 없지만"이라고 덧붙였다.
앞서 전날 A씨는 SNS를 통해 동호와의 이혼 사유가 동호의 외도라고 주장하는 글을 올려 논란이 됐다.
또한 A씨는 동호가면접 교섭에 성실히 임하지 않았다고 주장하는 한편 동호가 이혼 후 양육비를 지급하지 않으면서 다른 여성에게는 명품을 선물했다고 주장하기도 했다. 현재 A씨의 계정은 비공개로 전환된 상태다.
한편 동호는 2008년 유키스로 데뷔해 가수와 배우, 예능 활동을 병행하다가 2013년 연예계 활동을 잠정 중단하며 팀을 탈퇴했다. 이후 2015년 21세에 1세 연상 비연예인과 결혼해 2016년 아들을 얻었으나, 결혼 3년 만인 2018년 이혼했다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.