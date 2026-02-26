'5월 결혼' 최준희, 이모할머니가 오작교였다 "할머니 지인 소개로 만나 동거까지"

[스포츠조선 이우주 기자] '연예뒤통령' 이진호가 최준희와 남자친구의 만남에 대해 이야기했다.
26일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에서는 '충격 단독! 엄마와 똑닮은 최진실 딸 결혼..외할머니 실제 반응 들어보니'라는 제목의 영상이 게재됐다.
배우 최진실의 딸 최준희는 오는 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올린다고 밝혀 화제가 됐다. 한 매체는 최준희의 결혼 소식을 알리며 두 사람의 열애 기간이 5년이라고 밝혔으나 최준희는 "열애 기간이 틀렸다"고 정정했다. 두 사람이 만난 계기에 대해 이진호는 "두 사람의 만남에 이모 할머니라고 불리는 박 씨의 개입이 있었다"고 밝혔다. 최진실과 생전 인연이 있었던 이모할머니는 최준희가 가족보다 더 믿고 따르는 인물이다. 외할머니와 불화가 있는 최준희는 명절에도 이모할머니와 식사를 하고 베트남 여행까지 가는 등 공개적으로 애정을 드러내왔다.
이진호는 "최준희 씨가 고등학교 2학년 재학 당시 박 씨와 부산 여행을 떠났다. 당시 부산에서 박 씨의 지인 할머니와 만남이 이뤄졌다. 지인 할머니 역시 한 인물을 데리고 왔는데 지금은 결혼까지 약속한 11세 연상의 김 씨"라고 밝혔다.
이후 두 사람은 동거를 시작했다고. 이진호는 "두 사람이 동거를 시작한 시점은 최준희가 고등학교 2학년 당시인지 3학년 재학 당시인지 확인되지 않았다. 다만 최준희가 고등학교 3학년 재학 당시 두 사람이 동거하는 공간에 지인들까지 초대해 파티를 이뤄졌다는 사실을 확인할 수 있었다"며 "당시 최준희가 1년 유급을 한 상황이었기 때문에 고등학교 3학년 시기는 성인인 시점이 맞다"고 밝혔다.