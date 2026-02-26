윤혜진, 딸 선화예중 합격 기념 발리行..엄태웅 합류에 '완전체' 훈훈

기사입력 2026-02-26 23:05


윤혜진, 딸 선화예중 합격 기념 발리行..엄태웅 합류에 '완전체' 훈훈

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 윤혜진이 딸과 단둘이 떠난 발리 여행기를 공개했다.

26일 윤혜진의 유튜브 채널에는 '먹고 놀고 쉬고 자고 힐링 끝판왕! 지온이와 단둘이 첫 발리 여행'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 윤혜진은 딸의 선화예중 합격을 기념해 인도네시아 발리로 여행을 떠나는 모습을 담은 영상을 게재했다. 그는 "합격 기념 여행 드디어 간다"며 설레는 마음을 전했고, 딸 역시 "설렌다"며 들뜬 모습을 보여 훈훈함을 자아냈다.

약 10년 만에 다시 찾은 발리에서 모녀는 자연 속 숙소에 머물며 여유로운 시간을 보냈다. 농장에서 직접 수확한 재료로 만든 비건 식사를 즐기고, 수영과 요가를 체험하며 힐링을 만끽했다. 윤혜진은 아름다운 풍경을 배경으로 "여행 오면 현실감을 잃어버리는 것 같다"며 행복한 미소를 지었다.


윤혜진, 딸 선화예중 합격 기념 발리行..엄태웅 합류에 '완전체' 훈훈
여행 도중 딸이 이른바 '발리밸리(여행자 장염)' 증상을 겪는 해프닝도 있었다. 윤혜진은 "수액을 맞으면 훨씬 도움이 된다고 하더라"며 상황을 전했고, 이후 컨디션을 회복해 일정을 이어갔다.

여행 후반부에는 엄태웅이 합류해 가족 완전체 시간을 보냈다. 특히 발리의 명소인 AYANA Resort Bali와 락바 등을 찾으며 황홀한 선셋을 감상했다. 윤혜진은 "선셋은 포기했었는데 남편이 오니 보게 됐다"며 웃었다.

마지막 날, 딸은 "엄마랑 처음 단둘이 여행 와서 새롭고 재밌었다. 힘들 때 지켜주고 친구처럼 지내주는 존재"라며 부모를 향한 애정을 드러냈다. 이에 윤혜진은 뭉클한 표정을 지으며 여행을 마무리했다.

한편, 엄태웅 윤혜진 부부의 딸 지온 양은 올해 선화예술중학교에 입학한다. 지온 양은 성악을 전공, 그간 예중 입시를 위해 열정을 쏟았다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

3.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

4.

'40kg 빠진' 현주엽, 결국 건강 악화 "통풍으로 발목 자를 뻔..죽을 수도 있다고"

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

3.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

4.

'40kg 빠진' 현주엽, 결국 건강 악화 "통풍으로 발목 자를 뻔..죽을 수도 있다고"

5.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국야구가 약해서 잘한게 아니었다, 그냥 잘하는 투수였다...폰세, 빅리그 복귀전 '1이닝 2K' 찢었다

2.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

3.

"일본 취재진이 여기 왜 몰렸지?" 이런 선수가 아쿼라니, 클래스가 다르다

4.

롯데 선발 라인업 공개! '고승민-나승엽' 빠진 내야, 현재로선 최선인듯 → 두산 선발 이영하 상대 [미야자키 현장]

5.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.