'매니저 배신' 성시경, 일본 매니저 새로 구했다 "일 잘하고 인맥 좋아…

기사입력 2026-02-26 23:40


[스포츠조선 이우주 기자] 가수 성시경이 화제가 됐던 일본 방송에 대해 밝혔다.

26일 최화정의 유튜브 채널에서는 가수 성시경이 출연했다.

성시경은 최근 일본 방송에 출연해 절대 음감과 특유의 음색으로 일본 출연진까지 매료시킨 바 있다. 해당 영상이 온라인에 퍼지며 국내에서도 화제가 됐다.

이에 최화정은 "난 너무 뭉클하더라. 코디도 스타일리스트도 없이 혼자 뚜벅뚜벅 일본에 간 것"이라고 말했고 성시경은 "나는 대형 기획사도 아니고 일본 회사도 없다. 우리 회사도 없을 뿐더러 중요한 건 전례가 없다. 나같이 한국에서 멀쩡한 애가 일본어를 공부해서 뭘 하려는 사람이 없어서 그들도 방송에 출연시킬 수 없다. 일본은 정말 안전한 걸 좋아한다. 내가 아무리 한국에서 유명한 사람이라 해도 어쩌라고. 아무 관심도 없고 수요도 없다. 메이저 방송에 나가고 싶은데 안 불러줬다"고 밝혔다.


성시경은 "이번에 새로 일을 맡게 된 일본 매니저가 되게 인맥도 좋고 일도 잘한다. 후지 테레비랑 얘기하다가 여기를 나갔으면 좋겠다더라"라며 "근데 아예 모로는 노래였다. 완전 공부한 거다. 내가 노래를 잘한 게 아니라 이건 게임이다. 음정에 맞춰야 한다"고 밝혔다.

일본 진출에 진심인 이유에 대해 성시경은 "내가 이렇게 필사적인 이유는 후배들한테도 좀 멋있고 싶고 노래를 잘하는 내 선후배들이 거기로 가고 싶을 때 도움이 되고 싶다. 그러려면 힘이 있어야 하지 않냐"고 밝혔다.

한편, 성시경은 최근 10년간 함께 일한 전 매니저의 횡령 사건으로 큰 상처를 입었다. 전 매니저 A씨는 성시경이 결혼식 비용까지 지원해줬을 정도로 각별한 사이였기에 둘 사이를 잘 알고 있던 대중까지 큰 충격을 입었다.

업무상 횡령 혐의로 고발된 A씨는 불송치 처벌을 받은 가운데, 성시경 측은 "오랜 기간 신뢰를 쌓아온 전 매니저와의 일인 만큼 이번 상황이 원만하게 마무리되기를 바라고 있다"며 A씨를 선처했다.

