최준희 예비신랑, 회사원 아니었다…"무슨 일 하는지 지인들도 몰라"
[스포츠조선 이우주 기자] '연예뒤통령' 이진호가 최준희 남자친구의 정체에 대해 밝혔다.
26일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에서는 '충격 단독! 엄마와 똑닮은 최진실 딸 결혼..외할머니 실제 반응 들어보니'라는 제목의 영상이 게재됐다.
배우 최진실의 딸 최준희는 오는 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올린다고 밝혀 화제가 됐다.
최준희의 예비신랑은 회사원으로 알려졌다. 하지만 이진호는 예비신랑 김 씨에 대한 제보를 받았다며 "사실 지인들 역시 김 씨가 현재 어떤 일을 하는지 정확히 알지 못하는 상황이었다. 하지만 김 씨의 과거 행적에 대해서는 명확하게 기억하고 있었다"고 운을 뗐다.
이진호는 김 씨에 대해 "유년시절에는 축구부 활동을 했고 고등학교 졸업 이후에는 잠시나마 자동차 정비공으로 일을 했다더라. 하지만 최준희 씨와의 열애 이후에는 그 자동차 정비공 일마저도 그만둔 것으로 보인다. 이 때문에 지인들은 '최준희와 열애 이후에는 한동안 일을 안 했다'고 전했다"고 밝혔다.
하지만 이진호는 "김 씨가 손을 놓고 있었던 것만은 아니다. 최준희씨가 의류사업에 뛰어들자 함께 동행하며 일을 도왔던 것으로 알려졌다. 최준희 의 곁에서 여자친구가 하는 일을 알뜰살뜰 챙기며 그녀를 심적으로 위로했던 것"이라 밝혔다.
최준희와 불화를 겪고 있는 외할머니는 최준희의 결혼 소식도 유튜브를 통해 알게 됐다고. 외할머니 정 씨와 연락이 닿았다는 이진호는 "정 씨는 울먹이면서 결혼소식을 듣고 딸 최진실 씨가 생각나 눈물이 났다면서도 그 부분에 대해서는 말씀 드리기가 조심스럽다. 말을 안 하는 것이 맞는 거 같다고 말을 아꼈다"고 밝혔다.
