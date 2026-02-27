타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다"
[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에픽하이 멤버 타블로, 가수 하동균이 꼭두새벽 가수 백지영의 집을 찾아간 사연을 공개했다.
26일 '에픽하이' 채널에는 '와이프 몰래 홈파티 (미쓰라 집 강제 공개) ft. 하동균, 현봉식, 김지훈'라는 영상이 공개됐다.
하동균이 최근 백지영과 한솥밥을 먹게 됐다고 하자, 타블로는 "옛날에 너랑 나랑 새벽에 누나 집에 쳐들어 간거 기억나냐"라며 폭소했다.
타블로는 "새벽에 우리 둘이 밖에서 술을 마실 때, 술을 더 마시고 싶었는데 갈 곳이 없었다. 근데 (하동균이) 지영 선배님 집에 가보자고 해서 딩동딩동 초인종을 눌렀다"라고 떠올렸다. 이어 "누나는 엄청 화가 난 모습이었지만 과일도 깎아주시고 맛있는 것도 해주셨다. 우리는 거실 바닥에서 잤고, 심지어 우리를 두고 스케줄도 가셨다"라고 덧붙였다.
투컷은 "대박이다"라며 놀랐고 타블로는 "그 누나 최고였다"라고 말했다.
