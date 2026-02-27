타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다"

기사입력 2026-02-27 07:33


타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다…

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에픽하이 멤버 타블로, 가수 하동균이 꼭두새벽 가수 백지영의 집을 찾아간 사연을 공개했다.

26일 '에픽하이' 채널에는 '와이프 몰래 홈파티 (미쓰라 집 강제 공개) ft. 하동균, 현봉식, 김지훈'라는 영상이 공개됐다.

하동균이 최근 백지영과 한솥밥을 먹게 됐다고 하자, 타블로는 "옛날에 너랑 나랑 새벽에 누나 집에 쳐들어 간거 기억나냐"라며 폭소했다.


타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다…
타블로는 "새벽에 우리 둘이 밖에서 술을 마실 때, 술을 더 마시고 싶었는데 갈 곳이 없었다. 근데 (하동균이) 지영 선배님 집에 가보자고 해서 딩동딩동 초인종을 눌렀다"라고 떠올렸다. 이어 "누나는 엄청 화가 난 모습이었지만 과일도 깎아주시고 맛있는 것도 해주셨다. 우리는 거실 바닥에서 잤고, 심지어 우리를 두고 스케줄도 가셨다"라고 덧붙였다.

투컷은 "대박이다"라며 놀랐고 타블로는 "그 누나 최고였다"라고 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 가사도우미 없이 21억 집 홀로 관리 "로봇청소기도 없어"

2.

‘임신 17주’ 김지영, 벌써 10kg↑ 다리까지 퉁퉁..D라인 공개 ‘만삭 걱정’

3.

'시험관 시작' 김준호♥김지민, 12월 출산 기대...2세 태명 공개 "냉이·달래"

4.

"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

5.

이동국, 자식 농사 대박났네...14세 딸 설아, 아이돌 비주얼로 폭풍성장

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 가사도우미 없이 21억 집 홀로 관리 "로봇청소기도 없어"

2.

‘임신 17주’ 김지영, 벌써 10kg↑ 다리까지 퉁퉁..D라인 공개 ‘만삭 걱정’

3.

'시험관 시작' 김준호♥김지민, 12월 출산 기대...2세 태명 공개 "냉이·달래"

4.

"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

5.

이동국, 자식 농사 대박났네...14세 딸 설아, 아이돌 비주얼로 폭풍성장

스포츠 많이본뉴스
1.

김연경 없이도 봄배구 코앞까지…"요시하라 매직? 글쎄요" [인천포커스]

2.

"오타니·저지와 붙고 싶다" 아니 변화구가 언제 저렇게… 16년 대선배 사인 거절한 '괴물신예' 파이어볼러가 꾸는 꿈

3.

김민재 희소식 미쳤다! '오현규의 베식타시' 이적 현실화…세계적 관심 폭증→첼시+AC 밀란도 영입 노린다

4.

"암표 막고, 실효성 있는 혜택 주세요" 팬들 목소리 들은 SSG, 멤버십 변화줬다

5.

후훗, '그건 일상적인 플레이'입니다만? → '호수비 화제' 박찬호, 느긋한 반응 눈길 "제가 뭐 캐리하는 선수는 물론 아니죠. 하지만!" [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.