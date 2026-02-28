'이상순♥' 이효리 "힘들고 엉망진창? 가장 행복했던 순간"..가슴 뭉클한 일상

기사입력 2026-02-28 09:56


'이상순♥' 이효리 "힘들고 엉망진창? 가장 행복했던 순간"..가슴 뭉클…

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이효리가 반려견들과 함께한 따뜻한 일상을 공유했다.

이효리는 28일 자신의 사회관계망서비스에 "힘들고 엉망진창이라 느껴지시나요? 하지만 훗날 뒤돌아보면 가장 행복했던 순간이었음을"이라는 글과 함께 반려견들과의 행복한 순간이 담긴 사진을 게재해 뭉클함을 자아냈다.

사진 속 이효리는 아늑한 방에서 반려견들과 함께 편안한 휴식을 취하고 있다. 반려견들은 누워있는 이효리 주변에 모여 각자 편안한 자세로 쉬고 있으며, 평온한 분위기를 자아낸다. 특히 반려견들에 둘러싸인 채 행복한 미소를 짓고 있는 이효리의 모습에서 여유로움과 평온함이 고스란히 느껴진다.

이를 본 팬들은 "사진만 봐도 마음이 따뜻해진다", "아늑하고 포근해 보여요", "눈물이 난다", "힐링 사진", "행복해 보인다"등의 반응을 보였다.


'이상순♥' 이효리 "힘들고 엉망진창? 가장 행복했던 순간"..가슴 뭉클…
한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다가 2024년 서울 종로구 평창동으로 거처를 옮겼다. 이들 부부는 오는 3월 8일 첫 방송되는 SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소')에 출연한다.

'몽글상담소'는 국내 최초 발달장애 청춘들의 리얼 연애 프로젝트로 연애를 원하는 성인 발달장애인 청년들이 자신만의 방식으로 사랑과 짝을 찾아가는 과정을 3부작으로 기록한다. 첫 소개팅, 첫 데이트, 첫 연애를 준비하는 이들의 설렘이 현실판 '우영우'의 로맨스를 보는 것 같아 절로 응원을 유발할 예정이다.

연예계 대표 잉꼬로 잘 알려진 14년 차 부부 이효리, 이상순은 사랑을 꿈꾸는 발달장애 청춘들의 로맨스를 도울 '상담소장'으로 나서, 기분 좋은 시너지를 예고하고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 대통령 때문에 집도 못 들어갔다..."경호원 막아서 아빠 호출"

2.

故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지막 '3주기'

3.

유명 남자 아이돌 여친 폭로글 "나와 교제 중 여러 유흥업소서 부적절 관계"

4.

구혜선 "자기애 강하다고, 연기 못한다고 부정 당해..반항심으로 내 갈 길만 갔다"(세바시)

5.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 대통령 때문에 집도 못 들어갔다..."경호원 막아서 아빠 호출"

2.

故 송민도, 100살 생일 '경사' 앞두고 비보...미국 호스피스서 마지막 '3주기'

3.

유명 남자 아이돌 여친 폭로글 "나와 교제 중 여러 유흥업소서 부적절 관계"

4.

구혜선 "자기애 강하다고, 연기 못한다고 부정 당해..반항심으로 내 갈 길만 갔다"(세바시)

5.

구성환 반려견 꽃분이, '꼬리 살랑' 생전 마지막 모습 '먹먹'...전현무 "너무 예뻐"('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 선수 정강이에 살인태클" 베트남 신성, 결국 2경기 출장정지 '철퇴' 확정…'亞컵 도전' 김상식호 '비상, 비상'

2.

"韓 유럽파 구단주가 어떻게 스눕독·모드리치" 엄지성의 '스~웩' 게시글 'AI 의심→실화'…세상 일 모른다

3.

포체티노 4개월뒤 '토트넘 복귀' 초대박! "월드컵 끝나면 계약 만료"…의미심장 발언→모든 감독 실패, 포체티노가 적임자

4.

[오피셜]'김민재 첼시 매각' 어떡할래? 日 유리몸 또 박살 났다…KIM 이적 시 수비 공백 우려

5.

'고양이 학대 논란'X 中산둥행 무산→파란만장 佛 국대 수비수 결국 알와슬행[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.