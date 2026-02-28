'삼남매 엄마' 이요원, 집 최초 공개...'박보검 닮은꼴' 子도 등장 "동생 갖고 싶어"
[스포츠조선 조윤선 기자] 이요원이 데뷔 29년 만에 그간 베일에 싸여 있던 일상을 '살림남'에서 최초 공개한다.
28일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 배우가 아닌 '엄마' 이요원의 리얼한 일상이 공개된다.
이날 방송에서는 그간 어디서도 볼 수 없었던 이요원의 집과 가족이 처음으로 공개된다. 특히 '박보검 닮은꼴'로 기대를 모은 만 11세 아들이 전격 등장해 눈길을 끈다. 유소년 농구단에서 선수로 활약 중인 아들은 엄마를 쏙 빼닮은 외모와 함께 어른 못지않은 입담으로 시작부터 존재감을 발산한다.
이요원은 아들의 농구 대회를 위해 직접 운전대를 잡으며 '열혈 엄마'의 면모를 드러낸다. 하지만 아들은 도리어 "엄마 말이 너무 없는 거 아니야?"라며 말없이 운전만 하는 이요원의 방송 분량을 걱정하고, 급기야 "남동생이 갖고 싶다"는 깜짝 발언까지 이어져 이요원을 당황케하는 등 예측 불가한 모자 케미로 웃음을 자아낼 예정이다.
이후 도착한 경기장에서는 또 다른 톱배우 학부모들이 포착된다. 이요원 아들과 같은 팀 학부모인 이민정, 이병헌 부부가 등장한 것. 특히 이민정은 최근 말이 폭발적으로 늘었다는 26개월 딸의 근황을 전하고, 이요원은 "지금 너무 예쁠 때다"라며 '엄마 공감대'를 형성한다.
이어 두 여배우 엄마들은 경기가 시작되자마자 카리스마를 내려놓고 경기에 몰입하며 반전 매력을 선사했다는 후문이다. 과연 엄마들의 응원에 힘입어 아들 팀은 우승할 수 있을지 궁금증이 높아진다.
방송 최초로 공개되는 이요원의 밀착 일상은 28일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 공개된다.
