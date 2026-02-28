도경완, 母도 기겁한 새 도전 "♥장윤정에 뜯어 말리라고…무슨 목적이냐더라"

유튜브 채널 '도장TV'에서는 28일 '진짜로 요리 시작했습니다| 돼지 목살 찹스테이크&라구소스 파스타'라는 제목의 영상이 게재됐다.
"셰프를 꿈꾸는 와니와니"라며 주방에 선 도경완. 도경완은 컨디션이 안 좋았던 장윤정을 위해 요리를 해주다 관심을 가져 요리 학원까지 등록한 바 있다. 도경완은 "학원에서 배운 걸 복습해야 한다. 칼질 간단하게 해보려고 한다"고 밝혔다. 이에 장윤정은 "어제 시어머니께서 '그건 왜 배우니? 무슨 목적이 있는 거야?' 그러셨잖아. '네가 좀 옆에서 뜯어말려라 윤정아' 했는데 찍어주고 있네"라고 토로해 웃음을 안겼다.
다음날 도경완은 쿠킹 클래스를 들으러 갔다. 도경완 앞자리에 있던 학생은 "연예인 아니냐"고 도경완을 알아봤고 도경완은 "연예인 맞다. 나는 그러게 유명하진 않다"고 겸손하게 말했다. 하지만 자신이 도경완인지 모르는 학생에 도경완은 "모르는 게 당연하다. 나는 그렇게 유명한 사람이 아니다. 연예인은 아니"라면서도 "결혼했게? 안 했게? 누구랑 했게?"라고 넌지시 힌트를 줬다. 하지만 학생이 눈치채지 못하자 도경완은 "전혀 모르는구나"라고 아쉬워했다.
라구 파스타, 돼지 목살 찹스테이크를 배워온 도경완은 복습을 위해 아이들에게 똑같은 메뉴를 만들어줬다. 도경완의 요리를 진지하게 맛본 아이들. 아들 연우 군은 "나는 토마토 파스타를 잘 안 먹는데 그나마 내가 먹어본 파스타 중에 제일 맛있는 거 같다"고 칭찬해 도경완을 감동받게 했다.