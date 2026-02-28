'기러기 아빠' 권상우, 딸 바로 앞에서 섭섭함 토로 "전화 좀 자주 해"

기사입력 2026-02-28 15:55


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 권상우가 딸에게 서운함을 드러냈다.

28일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국맘 손태영은 일주일을 어떻게 보낼까? (+17세 아들 룩희의 첫 운전)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 손태영은 친구와 뉴욕 데이트를 즐겼다.

이날 친구가 권상우의 안부를 물으며 "시차 때문에 일찍 일어나냐"고 질문하자, 손태영은 "와서 15시간 잤다. 원래 안 그러는데 이번에는 첫날에 와서 너무 잠이 잘 온다고 하더라"고 전했다.

이에 친구는 "운동하고 건강한 사람이 빨리 적응하는 거 같다"고 말했고, 손태영은 "옛날에는 안 그랬다. 새벽 2시에 깨서 뭐 먹고 그랬다"며 웃었다. 또 손태영은 남편이 옆에 있어서 더 예뻐지고 얼굴도 작아진 거 같다는 친구의 칭찬에 "그건 아닌 거 같다"며 겸손한 반응을 보였다.


손태영은 권상우와 딸 리호를 위해 뉴욕 모마 디자인 스토어에서 레트로 수화기를 구입했다. 권상우는 "집 전화 같은 거다"라며 반가워했고, 손태영은 "휴대폰 없을 때 옛날에 우리는 다이얼 돌려서 전화했다"며 추억을 떠올렸다.

하지만 리호는 휴대전화에 연결해 사용하는 수화기를 어색해했다. 권상우는 바로 앞에 앉은 딸과 수화기를 들고 통화를 시도하며 "목소리 잘 들린다. 전화 좀 자주 해라"라며 은근한 서운함을 드러냈다.

또 손태영은 권상우를 위해 베어브릭 스피커도 선물했다. 그는 "베어브릭 좋아하지 않냐. 생각나서 샀다"고 말했고, 권상우는 "컬러감도 예쁘고 사운드도 좋다"며 아내의 선물에 만족감을 드러냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.