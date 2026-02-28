“BTS 광화문 공연 안전상 1시간..서울시와 무관” [공식]

기사입력 2026-02-28 16:01


[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 방탄소년단이 다음 달 21일 서울 광화문 광장에서 여는 정규 5집 발매 기념 무료 컴백 공연 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'에서 신곡뿐 아니라 기존 히트곡 무대도 선보일 예정이다.

28일 가요계에 따르면 소속사 하이브는 이번 공연에서 정규 5집 'ARIRANG' 수록 신곡과 전 세계 팬들에게 사랑받은 기존 히트곡을 아우르는 무대 구성을 논의 중이다.

이번 공연은 방탄소년단이 3년 9개월 만에 새 앨범 무대를 전 세계에 처음 공개하는 자리로, 약 1시간 동안 진행될 예정이다. 하이브는 "서울 도심 한복판 광화문 광장이라는 특수성을 고려해 안전하고 원활하게 진행할 수 있는 적정 시간으로 결정했다"고 밝혔다.

하이브 측은 "야외 공공장소에서 진행되는 특수 환경을 고려해 무대 운영, 관람객 안전, 현장 통제 등을 종합적으로 검토했다"고 덧붙였다.

지난 23일 일반 예매가 시작되자 1만3천석이 순식간에 매진됐으며, 대기 순번은 10만명을 기록했다. 경찰은 공연 무대를 중심으로 덕수궁 대한문까지 약 23만명, 숭례문까지 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상하고 있다. 주최 측은 서울광장 인근에 대형 스크린을 설치해 공연 관람이 가능하도록 하는 방안도 논의 중이다.

또한 하이브는 "많은 인원이 몰리는 행사인 만큼 관람객 안전, 공연 종료 후 대중교통 이용 편의, 심야 시간대 소음 최소화 등도 함께 고려했다"고 설명했다.

최근 온라인상에서는 서울시의 행정 규제로 공연 시간이 단축됐다는 루머가 확산됐으나, 하이브 측은 이를 부인하며 "서울시가 시간을 제한한 적은 없다. 공연 시간 1시간 결정은 야외 공공장소라는 특수성, 안전 관리, 현장 통제, 대중교통 편의, 소음 등 여러 요소를 종합해 결정한 것"이라고 강조했다.

한편, 정규 5집 'ARIRANG'은 오는 3월 20일 오후 1시 발매되며, 공연은 다음 날인 3월 21일 오후 8시부터 약 1시간 동안 광화문 광장 일대에서 열린다. 관람석은 스탠딩과 지정석으로 운영되며, 일부 구역은 안전 구조물과 무대 연출로 인해 시야에 제한이 있을 수 있으나, 현장 대형 LED 스크린을 통해 관람 가능하다.


공연 당일 광화문 광장 일대 교통이 통제되며, 혼잡도에 따라 일부 지하철역이 무정차 통과될 수 있다. 공연은 오프라인 티켓이 전석 매진된 가운데, 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계될 예정이다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

