이요원, 붕어빵 둘째 딸+셋째 子 최초 공개 "아들 박보검 닮아"(살림남2)

기사입력 2026-02-28 22:40


이요원, 붕어빵 둘째 딸+셋째 子 최초 공개 "아들 박보검 닮아"(살림남…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이요원이 둘째 딸과 셋째 아들을 최초 공개했다.

28일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 배우가 아닌 '엄마' 이요원의 리얼한 일상이 전격 공개되며 시청자들의 관심을 모았다.


이요원, 붕어빵 둘째 딸+셋째 子 최초 공개 "아들 박보검 닮아"(살림남…
이날 방송에서는 이요원의 집과 가족이 처음으로 공개됐고, 특히 '박보검 닮은꼴'로 화제를 모은 만 11세 셋째 아들 박재원 군과, 둘째 딸 박채원 양이 등장해 눈길을 끌었다.

특히 박재원 군은 엄마를 쏙 닮은 외모뿐 아니라 뛰어난 농구 실력으로도 주목받았다. 그는 각종 대회를 휩쓸며 다수의 메달을 획득했으며, 현재는 삼성 썬더스 유소년 농구단에서 포인트 가드로 활약 중임을 밝혔다.

이요원은 아들의 농구 대회를 위해 직접 운전대를 잡고 도시락을 준비하는 등 '열혈 엄마'의 면모를 여실히 보여주었다. 그는 "아들이 운동을 시작한 이후 전국 안 가본 곳이 없다"며 세 남매를 키우기 위해 20년째 라이딩 중이라고 전해 시청자들의 감탄을 자아냈다.

2시간의 이동 끝에 도착한 제천 농구대회 현장. 이요원은 내리자마자 짐을 챙기고 관객석에 가장 먼저 자리하며 경기 준비에 나섰다. 경기장에서는 또 다른 톱 배우 학부모들도 포착됐다. 바로 아들과 같은 팀 학부모인 이민정, 이병헌 부부였다. 두 사람 또한 첫째 아들 농구 경기를 보러 온 것. 이요원은 두 사람을 언급하며 "웬만하면 안 빠지신다. 아이들이 이렇게 경기를 뛰는 시기가 너무 짧아서 다 보러 온다. 이렇게 경기를 보는 게 어떻게 보면 힐링"이라고 밝혔다.

학부모들이 모이자 자연스럽게 자녀 이야기가 나왔다. 이민정은 최근 26개월 된 딸에 대해 "지금 너무 예쁠 때다. 오빠 오늘 농구대회라고 하니 '파이팅'이라고 한다. 말이 폭발적으로 늘고있다
이요원, 붕어빵 둘째 딸+셋째 子 최초 공개 "아들 박보검 닮아"(살림남…
"라고 전했다. 그는 남편 이병헌 또한 자녀들을 무척 사랑한다며 "아들 준후도 예뻐하지만, 딸도 엄청 예뻐한다"고 덧붙여 시청자들의 시선을 끌었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

'탄금' 장유상, 결혼 깜짝 발표 "살아갈 시간이 더 설레는 사람과 함께 걷기로"[전문]

3.

유재석, 게스트 '홀대 논란' 터졌다...양상국 "서울 사람들 거지요"

4.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

5.

이요원, 붕어빵 둘째 딸+셋째 子 최초 공개 "아들 박보검 닮아"(살림남2)

연예 많이본뉴스
1.

‘휴민트’ 류승완 감독, ‘왕사남’에 밀린 솔직 심경 밝힌다..조인성과 ‘손석희의 질문들4’ 출연

2.

'탄금' 장유상, 결혼 깜짝 발표 "살아갈 시간이 더 설레는 사람과 함께 걷기로"[전문]

3.

유재석, 게스트 '홀대 논란' 터졌다...양상국 "서울 사람들 거지요"

4.

박서진 동생 효정, 체징방률 44% 충격 "고지혈증+지방간+당뇨 초기 진단 받아"(살림남)

5.

이요원, 붕어빵 둘째 딸+셋째 子 최초 공개 "아들 박보검 닮아"(살림남2)

스포츠 많이본뉴스
1.

"초미녀군단 女컬링 5G 金!" 경기도,압도적 23연패 달성...MVP는 알파인스키 4관왕 김소희[동계체전X공식발표]

2.

日에이스와 짝 맞춘 신유빈, 女복식 결승서 日톱랭커 미와 조에 0대3패 '2연속 준우승'[싱가포르 스매시]

3.

"이게 뭔가요" 안산 정현우, 개막전부터 '올해의 골' 넘볼 '60m 초장거리 골'…최문식의 안산, 김해에 4-1 대역전극→'깜짝 선두'

4.

'취임1주년'유승민 대한체육회장 "혼자선 할 수 없는 '원팀' 대한체육회, 함께해주시는 분들께 감사"

5.

'타율 .462-1홈런 5차점' 미친 활약에도 "만족 못한다"는 KIM…E다저스 감독은 엄지척 "빨리 돌아와"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.