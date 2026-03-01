게임물관리위원회, '확률형 아이템 피해구제센터' 개소

|
게임물관리위원회(이하 게임위)는 지난 2월 27일 문화체육관광부 및 부산시, 유관기관, 유관협 및 단체장, 관계자 등 50여명이 참여한 가운데, 부산영상산업센터 1층에서 확률형 아이템 피해구제센터 개소식을 개최했다고 밝혔다.
확률형 아이템 피해구제센터에는 게임물 사후관리 전문기관인 위원회 내에 신설돼 확률형 아이템 피해구제 전문기관으로, 게임 및 확률형 아이템에 대한 이해도가 높은 상담인력, 전문 모니터링 인력, 전문 변호사 등이 참여해 피해구제에 대한 전문 서비스를 제공하게 된다. 이를 위해 게임위는 20여명의 전담 인력을 배치했고, 지속적인 교육으로 확률형 아이템 상담, 조사, 모니터링 전문 역량을 강화해 나갈 계획이다.
이에 앞서 게임위는 확률형 아이템 피해구제센터의 개소와 본격적인 운영을 위하여 지난 2월 1일자로 조직개편을 단행했다. 조직개편에서는 확률형 아이템으로 인한 게임이용자 피해를 전담하여 원스톱으로 지원 가능한 이용자보호본부를 신설했고, 본부 산하에 확률형 아이템 이용자 피해에 대해 상담·접수를 받는 '피해상담팀', 확률형 아이템 이용자 피해를 조사하고 사실관계를 파악하는 '피해조사팀', 피해에 대한 제도 안내 등 사후지원과 제도연구·예방·교육활동을 담당하는 '피해지원팀'을 두었다. 이를 통해 확률형 아이템 피해구제센터가 요구하는 기능인 피해상담부터 피해구제, 후속지원까지 확률형 아이템 피해이용자를 지원하기 위한 원스톱 체계를 갖췄다고 게임위는 전했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com