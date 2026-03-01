게임물관리위원회, '확률형 아이템 피해구제센터' 개소

게임물관리위원회(이하 게임위)는 지난 2월 27일 문화체육관광부 및 부산시, 유관기관, 유관협 및 단체장, 관계자 등 50여명이 참여한 가운데, 부산영상산업센터 1층에서 확률형 아이템 피해구제센터 개소식을 개최했다고 밝혔다.

개소식은 지난 2024년부터 진행된 확률형 아이템 관련 법률 개정 등 내용과 개소식까지의 지난 경과보고, 피해구제센터 제막식 및 확률형 아이템 피해구제센터 현장 시찰 등의 순서로 진행됐다.

확률형 아이템 피해구제센터에는 게임물 사후관리 전문기관인 위원회 내에 신설돼 확률형 아이템 피해구제 전문기관으로, 게임 및 확률형 아이템에 대한 이해도가 높은 상담인력, 전문 모니터링 인력, 전문 변호사 등이 참여해 피해구제에 대한 전문 서비스를 제공하게 된다. 이를 위해 게임위는 20여명의 전담 인력을 배치했고, 지속적인 교육으로 확률형 아이템 상담, 조사, 모니터링 전문 역량을 강화해 나갈 계획이다.

이에 앞서 게임위는 확률형 아이템 피해구제센터의 개소와 본격적인 운영을 위하여 지난 2월 1일자로 조직개편을 단행했다. 조직개편에서는 확률형 아이템으로 인한 게임이용자 피해를 전담하여 원스톱으로 지원 가능한 이용자보호본부를 신설했고, 본부 산하에 확률형 아이템 이용자 피해에 대해 상담·접수를 받는 '피해상담팀', 확률형 아이템 이용자 피해를 조사하고 사실관계를 파악하는 '피해조사팀', 피해에 대한 제도 안내 등 사후지원과 제도연구·예방·교육활동을 담당하는 '피해지원팀'을 두었다. 이를 통해 확률형 아이템 피해구제센터가 요구하는 기능인 피해상담부터 피해구제, 후속지원까지 확률형 아이템 피해이용자를 지원하기 위한 원스톱 체계를 갖췄다고 게임위는 전했다.

서태건 게임물관리위원장은 "게임 생태계가 보다 투명하고 공정한 시스템을 갖춰 나가기 위해 오늘 시작하는 확률형 아이템 피해구제센터가 이용자에게는 신뢰할 수 있는 친구가 되어 주고, 게임 기업들에게는 이용자들과 연결하는 통로가 되기를 희망 한다. 또 작은 발걸음이 대한민국 게임 문화의 품격을 한 단계 높이는 거대한 도약이 되기를 바란다"고 말했다.

한편 게임위는 2026년 업무보고 시 발표했던 확률형 아이템 피해구제센터 신설 및 운영(이용자 권익보호), 불법사설서버 등 4대 불법행위 근절(게임산업보호 및 공정환경 조성), 등급분류 민간이양 확대 등에 대해 차질없이 추진할 계획이라고 밝혔다.


