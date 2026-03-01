장항준은 기저귀, 유지태는 피자…천만 향하는 '왕사남' 미담 터졌다

[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '왕과 사는 남자'가 천만 관객을 향해 가고 있는 가운데, 훈훈한 미담들이 터져나왔다.
배우 김용석은 최근 자신의 SNS에 "작품에 참여한 것만으로도 감사하지만 개인적으로 감독님께 큰 고마움을 느낀 일이 있었다"며 장항준 감독에게 고마운 마음을 전했다.
그는 "영화 촬영 중 감독님과 함께 모니터하러 이동하면서 며칠 전 아기가 태어났다는 사실을 말씀드렸다"며 "감독님께서 축하해 주시면서 '용석아, 핸드폰 줘봐. 내 번호 알려줄 테니 집 주소 알려줘. 기저귀 보내줄게. 처음에 기저귀 엄청 많이 필요하거든'이라고 하셨다"고 했다.
이어 "하지만 핸드폰이 의상 깊숙한 곳에 있었기에 꺼내드릴 수 없었고 말씀만으로 감사했다. 그런데 다음 날 메시지가 왔다"며 장항준 감독에게 받은 문자 메시지를 공개했다.
문자 메시지에는 "용석아. 나 장항준이야. 집 주소하고 아기 쓰는 기저귀 종류 찍어줘"라고 적혀있다. 김용석은 "감독님이 기저귀를 두 박스나 보내주셨다. 촬영 때문에 바쁘신 중에도 내 개인번호를 알아내 연락을 주신 것"이라며 "감사한 마음과 동시에 큰 위로를 받았다. 연기자로 살아오며 나도 모르게 느끼고 있던 외로움, 아빠가 된 후 느낀 가장으로서의 부담감, 나에 대한 끝없는 불안함을 이해받고 위로받는 느낌이었다"고 고백했다.
그러면서 "그날 이후로 마음속으로 감독님을 응원하게 된 것 같다. 그리고 나도 누군가에게 이런 위로를 줄 수 있는 사람이 되고 싶단 다짐을 하게 됐다"며 "촬영이 끝나고, 영화가 사람들에게 공개되고, 700만 관객이 영화를 본 지금도 감독님의 영화가 더 흥행하기를 기대하고 기도하고 있다"고 덧붙였다.
그런가 하면, 극중 한명회 역으로 화제를 모은 배우 유지태의 미담도 공개됐다. 최근 '왕과 사는 남자' 관련 영상에 한 네티즌이 단 댓글이 화제를 모은 것. 댓글을 쓴 작성자는 "벌써 15년 전쯤, 강남 쪽 어느 보육원에 크리스마스 공연을 하러 간 적이 있다"라고 말문을 열었다.
그는 "그날 유지태 씨가 매니저도 없이 혼자 피자 열몇 판을 사 오셨다. 아이들과 크리스마스를 보내기 위해 온 것이다"라며, "보육원 보일러가 고장 나 완전 냉골이었는데 아이들과 시간을 보내려고 끝까지 앉아 공연도 보고 이야기도 나누더라"고 했다.
또한 "아이들은 그저 크리스마스에 함께 시간을 보내러 온 아저씨 정도로만 알고 있었다. 유명 배우인지도 모르더라. 그저 피자가 좋았던 분위기였다"면서, "그때부터 더 응원하게 됐다. 이 분은 진짜다"고 이야기했다.
한편 1457년 강원 영월군 청령포에 유배된 어린 단종(박지훈 분)과 마을 촌장 엄흥도(유해진 분)의 이야기를 다룬 '왕과 사는 남자'는 1일 오전 누적 관객 800만명을 돌파하며 흥행 기록을 이어가고 있다.