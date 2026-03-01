서장훈, "1조만 줘 봐~" 문채원 애교 플러팅에 함박미소

기사입력 2026-03-01 21:15


서장훈, "1조만 줘 봐~" 문채원 애교 플러팅에 함박미소

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 문채원이 5년 만에 서장훈을 설레게 했다.

1일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '첫사랑의 아이콘' 배우 문채원이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 신동엽은 5년 전 서장훈을 '심쿵'하게 만든 문채원을 언급했다. 당시 문채원은 서장훈을 상대로 "야! 건물 줘 봐"라며 가슴을 녹이는 눈웃음을 선보였고, 서장훈은 "진짜 줄 것 같다"고 했던 것.

이에 5년 만에 신동엽은 문채원에게 또 한 번 "야, 너 4조 있다면서? 1조만 줘 봐"라고 해보라고 요청했다.

그러자 문채원은 서장훈은 빤히 쳐다보며 "장훈아, 1조만 줘 봐"라고 다시 한번 설레는 눈웃음을 재현했다. 서장훈의 함박 미소를 본 신동엽은 "(1조를) 줄 것 같은 표정이다"라고 이야기해 스튜디오가 술렁였다.

한편 이날 문채원은 "'미우새' 아들 중 한 명을 꼭 만나야 한다면?"이라는 공식 질문에 "김희철"이라고 답했다. 그는 "저랑은 다른 텐션이라서"라며 김희철을 꼽은 이유를 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤종신, 또 '장항준 저격' 발언 "분에 넘치는 행운, 10년 안에 망할 것"

2.

양치승, 15억 사기 당했지만.."짠돌이 보다 호구로" 직원 밥값 쿨 결제

3.

박세리 "선수시절 연애 한 번도 안 쉬어...기본 4년씩 만났다"

4.

정지선 "안성재 셰프 파인다이닝서 회식…500만 원 나왔다"

5.

'장정윤♥' 김승현, 딸 남친 '연봉 1억' 듣고 태세 전환? "꽉 잡아라"

연예 많이본뉴스
1.

윤종신, 또 '장항준 저격' 발언 "분에 넘치는 행운, 10년 안에 망할 것"

2.

양치승, 15억 사기 당했지만.."짠돌이 보다 호구로" 직원 밥값 쿨 결제

3.

박세리 "선수시절 연애 한 번도 안 쉬어...기본 4년씩 만났다"

4.

정지선 "안성재 셰프 파인다이닝서 회식…500만 원 나왔다"

5.

'장정윤♥' 김승현, 딸 남친 '연봉 1억' 듣고 태세 전환? "꽉 잡아라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"공격 당사국 영토에서 경기하는 것은 용납 불가" '하메네이 사망 후폭풍' 이란, 북중미월드컵 보이콧 시사...FIFA도 '예의 주시'

2.

'연습경기부터 친정에 비수꽂기' 김현수 2안타 2득점→천성호 9회 동점타. 우승후보 LG-KT 7대7 무승부

3.

세르지우-이정규 감독, 데뷔전서 승점 나눠 가졌다...'이탈로 퇴장' 제주-광주, 0-0 무승부

4.

[K리그2 리뷰]'1골-2도움 발디비아 폭발했다' 전남, 박동혁 감독 화끈 신고식…'GK 6분만에 퇴장' 경남, 수적열세에 1-4 대패

5.

[부음]신수현 GNS매니지먼트 대표 부친상, 탁구 국가대표 신유빈 조부상

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.