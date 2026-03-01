서장훈, "1조만 줘 봐~" 문채원 애교 플러팅에 함박미소
[스포츠조선 이지현 기자] 배우 문채원이 5년 만에 서장훈을 설레게 했다.
1일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '첫사랑의 아이콘' 배우 문채원이 스페셜 MC로 출연했다.
이날 신동엽은 5년 전 서장훈을 '심쿵'하게 만든 문채원을 언급했다. 당시 문채원은 서장훈을 상대로 "야! 건물 줘 봐"라며 가슴을 녹이는 눈웃음을 선보였고, 서장훈은 "진짜 줄 것 같다"고 했던 것.
이에 5년 만에 신동엽은 문채원에게 또 한 번 "야, 너 4조 있다면서? 1조만 줘 봐"라고 해보라고 요청했다.
그러자 문채원은 서장훈은 빤히 쳐다보며 "장훈아, 1조만 줘 봐"라고 다시 한번 설레는 눈웃음을 재현했다. 서장훈의 함박 미소를 본 신동엽은 "(1조를) 줄 것 같은 표정이다"라고 이야기해 스튜디오가 술렁였다.
한편 이날 문채원은 "'미우새' 아들 중 한 명을 꼭 만나야 한다면?"이라는 공식 질문에 "김희철"이라고 답했다. 그는 "저랑은 다른 텐션이라서"라며 김희철을 꼽은 이유를 밝혔다.
olzllovely@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.