하정우♥차정원, 누가 먼저 좋아했나...황보라·김용건이 밝힌 연애 비하인드
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하정우와 차정원의 연애 비하인드가 전해졌다.
2일 방송된 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 김용건과 며느리 황보라·손주 우인의 단란한 일상이 공개됐다.
이날 황보라는 "명절 되면 제사상을 차리는데 며느리가 나밖에 없으니까 혼자하고 있다"고 말했다. 이에 최성국은 하정우와 차정원의 결혼설을 언급하며 "요즘은 혼자 안 하지 않냐"고 의미심장한 질문을 던졌다. 이를 들은 황보라는 "아직 결혼 안 했으니까 안 한다. 결혼하기 전까지는 하면 안 된다"고 답했다.
또한 김용건은 아들 하정우의 결혼 가능성을 직접 언급했다. 그는 하정우가 아기를 좋아하느냐는 질문에 "좋아한다. 그러니까 이제 결혼 이야기도 슬슬 나오는 것 같다"고 밝혔다. 이에 황보라는 "아버님이 '조선의 사랑꾼'에서 먼저 말씀하셨네"라며 웃음을 보였다.
또 황보라는 차정원과 만난 적 있느냐는 질문에 "자주 본다. (하정우와) 오래 만나서 자주 본다"고 답했다. 또 두 사람의 첫 만남에 대해서는 "우연한 자리에서 만난 것 같다. 정원이가 '선배님 안녕하세요'라고 인사하다가 사적인 자리에서 만난 거 같다"고 전했다.
이어 어느 쪽이 먼저 호감을 느낀 것 같으냐는 질문에는 "아무래도 남자 쪽이 더 좋아해서 만남이 이뤄지지 않았을까"라고 말했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.