하정우♥차정원, 누가 먼저 좋아했나...황보라·김용건이 밝힌 연애 비하인드

기사입력 2026-03-02 23:26


하정우♥차정원, 누가 먼저 좋아했나...황보라·김용건이 밝힌 연애 비하인…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하정우와 차정원의 연애 비하인드가 전해졌다.

2일 방송된 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 김용건과 며느리 황보라·손주 우인의 단란한 일상이 공개됐다.

이날 황보라는 "명절 되면 제사상을 차리는데 며느리가 나밖에 없으니까 혼자하고 있다"고 말했다. 이에 최성국은 하정우와 차정원의 결혼설을 언급하며 "요즘은 혼자 안 하지 않냐"고 의미심장한 질문을 던졌다. 이를 들은 황보라는 "아직 결혼 안 했으니까 안 한다. 결혼하기 전까지는 하면 안 된다"고 답했다.

또한 김용건은 아들 하정우의 결혼 가능성을 직접 언급했다. 그는 하정우가 아기를 좋아하느냐는 질문에 "좋아한다. 그러니까 이제 결혼 이야기도 슬슬 나오는 것 같다"고 밝혔다. 이에 황보라는 "아버님이 '조선의 사랑꾼'에서 먼저 말씀하셨네"라며 웃음을 보였다.


하정우♥차정원, 누가 먼저 좋아했나...황보라·김용건이 밝힌 연애 비하인…
또 황보라는 차정원과 만난 적 있느냐는 질문에 "자주 본다. (하정우와) 오래 만나서 자주 본다"고 답했다. 또 두 사람의 첫 만남에 대해서는 "우연한 자리에서 만난 것 같다. 정원이가 '선배님 안녕하세요'라고 인사하다가 사적인 자리에서 만난 거 같다"고 전했다.

이어 어느 쪽이 먼저 호감을 느낀 것 같으냐는 질문에는 "아무래도 남자 쪽이 더 좋아해서 만남이 이뤄지지 않았을까"라고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

"장항준보다 흥행 못했다" 류승완 감독, 손석희 질문에 쿨하게 내놓은 답 ('질문들')

3.

‘뉴진스 출신’ 다니엘, 3·1절에 일본서 태극기 흔들었다..누리꾼 “의미 있는 행동” 응원

4.

박수홍, 16개월 딸에 '700만원' 침대 안 아까운 '딸바보'..."다 사줄게" ('행복해다홍')

5.

같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로 못해”

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

"장항준보다 흥행 못했다" 류승완 감독, 손석희 질문에 쿨하게 내놓은 답 ('질문들')

3.

‘뉴진스 출신’ 다니엘, 3·1절에 일본서 태극기 흔들었다..누리꾼 “의미 있는 행동” 응원

4.

박수홍, 16개월 딸에 '700만원' 침대 안 아까운 '딸바보'..."다 사줄게" ('행복해다홍')

5.

같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로 못해”

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독 "삼일절이잖아!" → 3월 1일 롯데, 지바 롯데전 기를 쓰고 이긴 이유 [미야자키 현장]

2.

'이럴수가' 156㎞ 위력투 뒤 3실점 충격, 韓 에이스 이대로 괜찮나…결국 조기 교체[오사카 현장]

3.

"너무나 힘든 현실" 다리 절단 피한 '스키 여제' 린지 본, 휠체어 타고 마침내 집으로

4.

韓 축구 비상, "발목 부상 우려" 손흥민, '깜짝 근황' 정상이 아니다→격투기급 반칙에 아킬레스건 작살날 뻔..."얼음찜찔하며 절뚝여"

5.

헉! 롯데 또 날벼락 → 캠프 이틀 남기고 부상자 발생.. 마당쇠투수 급거 귀국 [미야자키 속보]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.