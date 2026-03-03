[SC리뷰] 박성훈과 엇갈리고 이기택과 2차까지…한지민 인만추 불 붙었다

기사입력 2026-03-03 11:06


[스포츠조선 조민정 기자] 한지민이 본격적으로 '소개팅 모드'에 돌입했다. 결혼 전제 질문에 흔들리고 카페에서 삼자대면 위기를 맞다 먼저 선을 긋기까지. '어른들의 로코'가 서서히 불이 붙고 있다.

지난 1일 방송된 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 2회에서는 이의영(한지민)이 송태섭(박성훈)과의 엇갈림 속 신지수(이기택)와 새로운 만남을 이어가는 모습이 그려졌다. 2회 시청률은 수도권 3.7%, 전국 3.3%로 상승했다. 분당 최고 시청률은 수도권 기준 4.7%를 기록했다. 닐슨코리아 유료가구 기준이다.

앞서 이의영은 첫 소개팅에서 송태섭으로부터 "결혼을 전제로 한 만남"을 제안받고 쉽게 답을 내리지 못했다. 애프터 연락까지 늦어지자 혼란은 더 커졌다. 선배는 "연락이 없는 건 마음이 없는 것"이라며 단정했고, 이의영은 또 다른 소개팅을 받아들였다.

하지만 송태섭은 애프터를 미루고 있었을 뿐이었다. 결혼식 참석과 해외 출장 일정이 겹치며 연락이 늦어졌던 상황. 서로의 속내를 모른 채 타이밍은 어긋났고, 그 사이 두 번째 소개팅이 성사됐다.

문제는 시작부터 꼬였다. 당초 상대였던 이정우 대신 신지수가 '대타'로 등장했다. 이미 만남이 자연스럽게 끝나길 바란다는 메시지까지 전달된 상태였다. 이를 모른 채 자리에 나온 이의영은 대화 내내 미묘하게 어긋나는 신지수의 태도에 불편함을 느꼈다. 계산을 자처한 뒤 이어진 디저트 추가 주문은 분위기를 더 차갑게 만들었다.

설상가상 같은 카페에 송태섭이 등장했다. 얼굴을 가린 채 자리를 피하려던 이의영은 결국 마주쳤고, 순간 정적이 흘렀다. 이때 신지수가 재빠르게 "사촌 누나"라고 둘러대며 위기를 넘겼다. 엇갈린 삼각 구도가 본격화되는 순간이었다.

그러나 반전도 있었다. 자리를 옮긴 뒤 신지수는 2차를 제안했고, 한층 누그러진 분위기 속 대화가 이어졌다. 자유롭고 예측 불가한 매력은 이의영에게 묘한 설렘을 안겼다. 그럼에도 이의영은 흔들리지 않았다. 카페에서의 미묘한 균열을 가볍게 넘기지 않았고, 2차의 분위기 역시 술 기운이 만든 일시적 감정일 수 있다고 판단했다. 결국 "진심으로 좋아하는 사람을 만나길 바란다"며 먼저 정리했다.

두 번의 소개팅 끝에 이의영은 깨달았다. 관계는 한 사람의 호감만으로 완성되지 않는다는 것. 동시에 소개팅 특유의 긴장과 변수 속에서 새로운 묘미도 발견했다. 이후 그는 주변에 소개팅 의사를 적극적으로 밝히며 인만추 여정을 본격화했다. 휴대전화에는 소개남들의 연락이 연이어 도착했다.


한지민은 설렘과 허탈, 자존심과 현실 사이를 오가는 복합 감정을 촘촘하게 쌓아 올리며 극을 이끌고 있다. '어른들의 로코'라는 타이틀에 걸맞은 현실 밀착형 연애 서사가 탄력을 받는 모양새다.

JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남'을 원작으로 한다. 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

