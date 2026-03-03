'나승엽-고승민' 빠진 롯데, 개막전 타순 99% 나왔다! → 3경기 '복붙' 라인업 힌트[미야자키 현장]

기사입력 2026-03-03 11:09


'나승엽-고승민' 빠진 롯데, 개막전 타순 99% 나왔다! → 3경기 '…
사진제공=롯데자이언츠

'나승엽-고승민' 빠진 롯데, 개막전 타순 99% 나왔다! → 3경기 '…
사진제공=롯데자이언츠

'나승엽-고승민' 빠진 롯데, 개막전 타순 99% 나왔다! → 3경기 '…
사진제공=롯데자이언츠

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 개막전 라인업 윤곽이 사실상 드러났다. 일본에서 진행한 연습경기서 3경기째 거의 비슷한 포지션이 나왔다.

롯데는 3일 일본 미야자키 니시키바루 구장에서 SSG 랜더스와 연습경기를 펼친다.

롯데는 레이예스(좌익수)-한태양(2루수)-윤동희(우익수)-한동희(1루수)-전준우(지명타자)-손호영(중견수)-김민성(3루수)-손성빈(포수)-전민재(유격수)로 선발 타선을 꾸렸다.

1번 부터 5번까지는 고정이다.

2월 26일 두산전은 레이예스(좌익수)-한태양(2루수)-윤동희(우익수)-한동희(1루수)-전준우(지명타자)-유강남(포수)-손호영(3루수)-전민재(유격수)-황성빈(중견수)이 선발 출전했다.

3월 1일 지바 롯데전은 레이예스(좌익수)-한태양(2루수)-윤동희(우익수)-한동희(1루수)-전준우(지명타자)-손호영(중견수)-유강남(포수)-김민성(3루수)-전민재(유격수) 순서로 타석에 들어왔다.

주전 3루수와 중견수만 유동적이다. 손호영이 3루수와 중견수를 모두 소화할 수 있다.

황성빈이 중견수로 나오면 3루수가 손호영 또는 김민성이 된다. 손호영이 중견수로 나오면 3루수가 김민성이 유력하며 박찬형도 가능성이 있다.


미야자키(일본)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'반칙왕 비판, 박지원 고의 충돌 의혹, 린샤오쥔과 법정 다툼' 韓 쇼트트랙 간판 황대헌 입장 표명 예고..."사실과 다른 부분 바로잡고파"

2.

손흥민 내치고 나락 간 토트넘…투도르 감독 3주 만에 경질? 英매체 충격 전망 나왔다

3.

韓 축구 초대박 사건, 김민재 한국 21호 프리미어리거 가능성 재점화..."이적료까지 인하 가능"→"선수가 원하면 곧바로 진전"

4.

韓 축구 낭보 등장, 유럽 5대 리그 수비수 탄생 예감..."獨 명문 제안 준비"→"다른 구단들도 이미 관심 보이는 중"

5.

"한국, 17년 만에 WBC 2R 진출" MLB닷컴, 파워랭킹 7위 선정…1위는 일본

스포츠 많이본뉴스
1.

'반칙왕 비판, 박지원 고의 충돌 의혹, 린샤오쥔과 법정 다툼' 韓 쇼트트랙 간판 황대헌 입장 표명 예고..."사실과 다른 부분 바로잡고파"

2.

손흥민 내치고 나락 간 토트넘…투도르 감독 3주 만에 경질? 英매체 충격 전망 나왔다

3.

韓 축구 초대박 사건, 김민재 한국 21호 프리미어리거 가능성 재점화..."이적료까지 인하 가능"→"선수가 원하면 곧바로 진전"

4.

韓 축구 낭보 등장, 유럽 5대 리그 수비수 탄생 예감..."獨 명문 제안 준비"→"다른 구단들도 이미 관심 보이는 중"

5.

"한국, 17년 만에 WBC 2R 진출" MLB닷컴, 파워랭킹 7위 선정…1위는 일본

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.