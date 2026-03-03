'나승엽-고승민' 빠진 롯데, 개막전 타순 99% 나왔다! → 3경기 '복붙' 라인업 힌트[미야자키 현장]
사진제공=롯데자이언츠
|사진제공=롯데자이언츠
|사진제공=롯데자이언츠
[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 개막전 라인업 윤곽이 사실상 드러났다. 일본에서 진행한 연습경기서 3경기째 거의 비슷한 포지션이 나왔다.
롯데는 3일 일본 미야자키 니시키바루 구장에서 SSG 랜더스와 연습경기를 펼친다.
롯데는 레이예스(좌익수)-한태양(2루수)-윤동희(우익수)-한동희(1루수)-전준우(지명타자)-손호영(중견수)-김민성(3루수)-손성빈(포수)-전민재(유격수)로 선발 타선을 꾸렸다.
1번 부터 5번까지는 고정이다.
2월 26일 두산전은 레이예스(좌익수)-한태양(2루수)-윤동희(우익수)-한동희(1루수)-전준우(지명타자)-유강남(포수)-손호영(3루수)-전민재(유격수)-황성빈(중견수)이 선발 출전했다.
3월 1일 지바 롯데전은 레이예스(좌익수)-한태양(2루수)-윤동희(우익수)-한동희(1루수)-전준우(지명타자)-손호영(중견수)-유강남(포수)-김민성(3루수)-전민재(유격수) 순서로 타석에 들어왔다.
주전 3루수와 중견수만 유동적이다. 손호영이 3루수와 중견수를 모두 소화할 수 있다.
황성빈이 중견수로 나오면 3루수가 손호영 또는 김민성이 된다. 손호영이 중견수로 나오면 3루수가 김민성이 유력하며 박찬형도 가능성이 있다.
미야자키(일본)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
