'前 뉴진스' 다니엘, 3·1절에 日 도쿄서 태극기 흔들었나…목격담 확산[SC이슈]

기사입력 2026-03-03 09:12


'前 뉴진스' 다니엘, 3·1절에 日 도쿄서 태극기 흔들었나…목격담 확산…
뉴진스 출신 다니엘. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 걸그룹 뉴진스 출신 다니엘의 3.1절 근황이 전해졌다.

다니엘 팬으로 추정되는 네티즌 A씨는 1일 SNS를 통해 일본 도쿄 마라톤 대회 현장에서 촬영된 짧은 영상을 공개했다.

영상 속 다니엘로 보이는 인물은 볼캡과 선글라스를 착용한 채 태극기를 흔들며 미소 짓고 있다. 해당 영상은 공개 시점이 3,1절과 맞물리며 온라인에서 빠르게 확산됐다.

다니엘이 현장을 찾은 이유는 가수 션이 이끄는 러닝 크루 '언노운'을 응원하기 위해서로 알려졌다. 최근 언노운 멤버로 활동하며 션과 함께 새벽 러닝, 마라톤 대회 참가, 봉사활동 등에 참여해온 것으로 전해진 바 있다.

다니엘은 지난해 10월 소속사 어도어와의 전속계약 관련 분쟁 속에서 계약 해지를 통보받았다. 어도어는 "뉴진스 멤버이자 소속 아티스트로 함께하기 어렵다고 판단해 전속계약 해지를 통보했다"며 다니엘의 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서도 법적 책임을 묻겠다는 입장을 밝혔다.

이후 어도어는 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 대표를 상대로 뉴진스 이탈 및 복귀 지연에 대한 책임을 묻는 431억원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기했다. 다니엘 역시 법률대리인을 선임해 대응 중인 상황이다.

다니엘은 지난 1월 "나는 멤버들과 함께하기 위해 끝까지 싸웠고, 그 진실은 내게 남아 있다"며 "제 마음 한편에는 항상 뉴진스가 있다. 조금 다른 자리에 있어도 같은 마음으로 하나의 버니즈가 되겠다"고 전했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'반칙왕 비판, 박지원 고의 충돌 의혹, 린샤오쥔과 법정 다툼' 韓 쇼트트랙 간판 황대헌 입장 표명 예고..."사실과 다른 부분 바로잡고파"

2.

손흥민 내치고 나락 간 토트넘…투도르 감독 3주 만에 경질? 英매체 충격 전망 나왔다

3.

韓 축구 초대박 사건, 김민재 한국 21호 프리미어리거 가능성 재점화..."이적료까지 인하 가능"→"선수가 원하면 곧바로 진전"

4.

韓 축구 낭보 등장, 유럽 5대 리그 수비수 탄생 예감..."獨 명문 제안 준비"→"다른 구단들도 이미 관심 보이는 중"

5.

"한국, 17년 만에 WBC 2R 진출" MLB닷컴, 파워랭킹 7위 선정…1위는 일본

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.