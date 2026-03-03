"대한민국 응원 뜻깊어" 웬디→쟈니→우영, WBC 시구자로 나선다
24일 CJ ENM 센터에서 열린 Mnet 예능 프로그램 '빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌 제작발표회, 웬디가 포토타임을 갖고 있다.
[스포츠조선 김민경 기자] 월드베이스볼클래식 INC.(WBCI)는 "오는 5일부터 10일까지 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 WBC에서 K팝 스타들이 대한민국 야구 대표팀을 응원하기 위해 특별 시구자로 나선다"고 밝혔다.
한국 대표팀은 조별리그에서 5일 체코, 7일 일본, 8일 대만, 9일 호주와 각각 경기를 치르며, 이중 3경기에서 K팝을 대표하는 아티스트들이 시구자로 참여해 현장 열기를 더할 예정이다.
5일 체코와 경기에 시구자로 나서는 레드벨벳 웬디는 "이처럼 세계적인 무대에서 시구를 하게 돼 진심으로 영광이다. WBC에서 대한민국 대표팀을 직접 응원할 수 있어 더욱 뜻깊고, 내 시구가 선수들에게 긍정적인 에너지와 행운을 전할 수 있기를 바란다. 전 세계 팬들과 함께 대한민국의 멋진 승리를 위해 응원하겠다"고 소감을 전했다.
NCT 쟈니는 8일 대만과 경기 전 마운드에 오른다. 쟈니는 음악 활동뿐 아니라 MLB 코리아의 야구 토크 프로그램 '메이저리그 톡(Major League Talk)'의 MC로 활동 중이며, 김병현, 더스틴 니퍼트, 김선우 등과 함께 야구에 대한 깊이 있는 이야기를 나누고 있는 대표적인 야구 마니아로 통한다.
쟈니는 "메이저리그 톡을 통해 야구의 전략과 긴장감, 그리고 열정을 깊이 이해하게 됐다"며 "이제 월드베이스볼클래식 현장에서 대한민국 대표팀 경기를 직접 함께할 수 있어 매우 뜻깊고 누구보다 크게 응원하며 잊지 못할 경기를 기대하겠다"고 말했다.
NCT 쟈니.
마지막 경기 9일 호주전에는 ATEEZ 우영이 시구자로 나선다. 우영은 "국가대표 선수들 앞에서 시구를 하게 돼 설레면서도 긴장된다. 세계 무대에서 대한민국 대표팀 선수들을 응원할 수 있어 큰 영광이다. 강한 긍정의 에너지를 전해 예선 마지막 경기를 승리로 장식하는 데 보탬이 되고 싶다"고 밝혔다.
이번 웬디, 쟈니, 우영의 참여는 K팝과 국제 스포츠를 잇는 상징적인 만남으로, 음악과 야구를 사랑하는 전세계 팬들을 하나로 모으는 특별한 순간이 될 전망이다. 세 아티스트의 시구는 경기장 분위기를 한층 고조시키는 동시에 2026 WBC에서 대한민국 대표팀의 선전을 향한 글로벌 관심을 더욱 확대할 것으로 기대된다.
ATEEZ 우영.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com
