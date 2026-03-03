간사해진 자신을 통렬히 반성했다! 벌써 154㎞ 윤성빈 솔직 고백 → "사람이 참 간사하다. 대만에선 타자 다 이길 수 있을 것 같았다" [미야자키 현장]

기사입력 2026-03-03 08:49


간사해진 자신을 통렬히 반성했다! 벌써 154㎞ 윤성빈 솔직 고백 → …
사진제공=롯데자이언츠

간사해진 자신을 통렬히 반성했다! 벌써 154㎞ 윤성빈 솔직 고백 → …
사진제공=롯데자이언츠

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 강속구투수 윤성빈(27)이 야구팬들이 화들짝 놀랄 만한 말을 해 웃음을 유발했다. 페이스가 너무 좋았다가 한풀 꺾인 바람에 개막까지 시간이 조금 더 있었으면 좋겠다는 이야기였다.

2일 일본 미야자키에서 진행 중인 스프링캠프 오전 훈련을 마치고 만난 윤성빈은 "사람이 참 간사하다"며 변덕스러웠던 자신의 심정을 솔직하게 고백했다. 연습경기에서 벌써 최고구속 154㎞를 찍었지만 만족할 수 없는 상태인 모양이다.

윤성빈은 "대만 1차 전지훈련 때에는 컨디션이 정말 좋았다. 빨리 시즌을 시작하고 싶었다. '지금 그냥 타자 다 이길 수 있을 것 같은데'라는 생각이 들었다"고 돌아봤다.

롯데는 1월 25일부터 대만에 캠프를 차렸다. 2월 20일 일본으로 넘어왔다. 일본에서는 실전 위주로 경기 감각을 끌어올린다. 3월이면 체력이 바닥을 보일 시점이다.

윤성빈은 "또 지금 생각하면 조금만 더 늦게 시작했으면 좋겠다는 마음도 든다. 그냥 빨리 시즌에 들어가서 그 사직구장 만석 분위기를 만끽하고 싶다'고 말했다.

윤성빈은 프로 입단 후 어려운 시간을 꽤 길게 보냈다. 그는 2017 신인드래프트 1차지명 초특급 루키로 기대를 모았다. 2018년 1군 18경기 이후 자취를 감췄다. 2019년부터 2024년까지 1군 등판 3경기에 그쳤다. 윤성빈은 2025년 비로소 잠재력을 펼치기 시작했다. 31경기에 등판하며 필승조 가능성을 증명했다.

김태형 감독이 윤성빈을 전폭적으로 지지했다. 윤성빈의 능력을 극대화할 수 있는 순간에 적재적소 기용하며 자신감을 불어넣었다.

정작 김태형 감독은 "본인이 잘 던졌으니까 기회를 잡은 것이다. 선발 시켰는데 막 손을 떠는 걸 내가 봤다. 그래서 부담 없이 중간에서 해보자고 했다. 편한 상황에 올렸는데 너무 잘 던졌다"고 만족감을 나타냈다.


간사해진 자신을 통렬히 반성했다! 벌써 154㎞ 윤성빈 솔직 고백 → …
사진제공=롯데자이언츠

간사해진 자신을 통렬히 반성했다! 벌써 154㎞ 윤성빈 솔직 고백 → …
사진제공=롯데자이언츠

윤성빈은 1군에서 한 시즌을 보내고 다음에 온전히 스프링캠프를 치른 것은 이번이 처음이다.

윤성빈은 "진짜 야구를 작년부터 시작했다고 해도 할 말이 없다. 올해는 처음부터 이렇게 시즌을 시작하고 완주를 해보고 싶다. 전준우 선배님이나 (김)원중이 형도 풀타임 2년 3년은 해야 1군 선수가 된다고 하셨다"며 각오를 다졌다.

시행착오도 극복해야 한다.

윤성빈은 "내가 신체상태가 지금 최전성기다. 힘들면 내가 더 강하게 몸을 만들면 된다고 생각을 했는데 양 앞에서는 장사가 없는 것 같다"고 털어놨다.

그는 김원중과 산책하면서 컨디션이 좋을 때만 던질 수는 없다는 것을 깨달았다. 윤성빈은 "원중이 형이 1년에 밸런스가 좋은 적이 몇 번이나 있겠느냐, 시즌 중에 얼마나 이런 일들이 많이 일어나는데 그냥 스트레스 받지 말고 편안하게 마음 먹고 하라고 이야기를 해주셨다. 그래서 과자 하나 사 먹고 들어왔다"며 웃었다.


미야자키(일본)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'반칙왕 비판, 박지원 고의 충돌 의혹, 린샤오쥔과 법정 다툼' 韓 쇼트트랙 간판 황대헌 입장 표명 예고..."사실과 다른 부분 바로잡고파"

2.

손흥민 내치고 나락 간 토트넘…투도르 감독 3주 만에 경질? 英매체 충격 전망 나왔다

3.

韓 축구 초대박 사건, 김민재 한국 21호 프리미어리거 가능성 재점화..."이적료까지 인하 가능"→"선수가 원하면 곧바로 진전"

4.

韓 축구 낭보 등장, 유럽 5대 리그 수비수 탄생 예감..."獨 명문 제안 준비"→"다른 구단들도 이미 관심 보이는 중"

5.

"한국, 17년 만에 WBC 2R 진출" MLB닷컴, 파워랭킹 7위 선정…1위는 일본

스포츠 많이본뉴스
1.

'반칙왕 비판, 박지원 고의 충돌 의혹, 린샤오쥔과 법정 다툼' 韓 쇼트트랙 간판 황대헌 입장 표명 예고..."사실과 다른 부분 바로잡고파"

2.

손흥민 내치고 나락 간 토트넘…투도르 감독 3주 만에 경질? 英매체 충격 전망 나왔다

3.

韓 축구 초대박 사건, 김민재 한국 21호 프리미어리거 가능성 재점화..."이적료까지 인하 가능"→"선수가 원하면 곧바로 진전"

4.

韓 축구 낭보 등장, 유럽 5대 리그 수비수 탄생 예감..."獨 명문 제안 준비"→"다른 구단들도 이미 관심 보이는 중"

5.

"한국, 17년 만에 WBC 2R 진출" MLB닷컴, 파워랭킹 7위 선정…1위는 일본

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.