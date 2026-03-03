'10살 박지훈' 이렇게 컸다…아역·워너원 거쳐 '왕사남' 921만 배우로
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박지훈의 10살 시절 모습이 재조명되며 다시 한번 그의 성장사가 화제를 모으고 있다.
2일 웨이브 공식 계정에는 "잊고 있던 보석 발견. 마음만 먹으면 눈물 뚝뚝 남다른 박지훈 눈물 연기"라는 글과 함께 과거 KBS2 '스타 골든벨' 영상이 공개됐다. 해당 영상은 현재 웨이브에서 스트리밍 중이다.
영상 속 박지훈은 2008년, 10살 나이로 '스타 골든벨'에 출연해 장영란의 가짜 조카로 등장했다. 앳된 얼굴과 또렷한 이목구비, 풋풋한 매력이 시선을 사로잡았다.
장영란이 "눈에 넣어도 안 아픈 제 조카"라고 소개하자, 박지훈은 '고모가 제일 좋을 때'를 묻는 질문에 "용돈 줄 때"라고 답해 웃음을 자아냈다.
이어 '싫을 때'에 대해서는 "뽀뽀할 때요. 입 냄새나요"라고 솔직하게 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
특히 눈길을 끈 건 울음 연기였다. 장영란이 "지훈이가 우는 연기를 잘한다"며 즉석에서 요청하자, 박지훈은 금세 감정에 몰입해 서럽게 우는 연기를 선보였다. 어린 나이에도 자연스럽고 밀도 있는 표현력으로 감탄을 이끌어냈다.
이후 박지훈은 2006년 MBC '주몽' 아역으로 연기를 시작했고, 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 최종 2위를 기록하며 그룹 워너원으로 데뷔했다.
아이돌 활동을 성공적으로 마친 그는 배우로 전향, 2022년 웨이브 시리즈 '약한영웅'에서 강렬한 연기로 호평을 받았다.
최근에는 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 이홍위 역을 맡아 누적 관객수 921만을 돌파하며 흥행 배우로 자리매김했다. 10살 예능 속 꼬마에서 아이돌 스타를 거쳐 900만 관객을 동원하는 배우로 성장한 셈이다.
네티즌들은 "너무 귀엽다", "어릴 때부터 연기 천재", "이렇게 잘 클 줄 알았다", "영란 고모 뿌듯하겠다" 등 뜨거운 반응을 보였다.
