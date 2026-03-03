[공식] '음주운전' 배성우 직격타 '출장수사', 7년 창고행 끝 '끝장수사' 바꾸고 4월 2일 개봉

기사입력 2026-03-03 08:55


[공식] '음주운전' 배성우 직격타 '출장수사', 7년 창고행 끝 '끝장…

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 배성우의 음주운전 논란으로 직격타를 받은 범죄 영화 '출장수사'가 '끝장수사'(박철환 감독, 청년필름 제작)로 제목을 바꾸고 7년 만에 개봉한다.

실제 사건을 모티브로 한 '끝장수사'가 오는 4월 2일 개봉을 확정하고 티저 포스터와 예고편을 공개했다. 공개된 포스터는 피 묻은 장도리와 증거물 표식이 놓인 사건 현장을 배경으로, 촌구석으로 좌천된 막 나가는 베테랑 형사 재혁(배성우)과 인플루언서 출신의 잘 나가는 신입 형사 중호(정가람)가 나란히 걸어오는 모습을 담아 시선을 사로잡는다. 여기에 '하나의 사건, 두 명의 용의자, 벼랑 끝 진범 찾기가 시작된다'라는 카피는 한 치 앞도 예측할 수 없는 사건을 암시하며, 이들이 펼칠 '끝장수사'에 대한 궁금증을 증폭시킨다.


[공식] '음주운전' 배성우 직격타 '출장수사', 7년 창고행 끝 '끝장…
티저 예고편은 "그 새끼는 악마예요"라는 대사와 함께 날카로운 사이렌 소리가 울려 퍼지며 긴장감을 고조시킨다. 치밀하고 완벽하게 계획된 참혹한 살인사건 현장과 우연히 혈흔이 남은 증거를 확보하고 사건의 실마리를 쥔 재혁과 중호가 교차되는 가운데, 뜻밖에도 이미 다른 인물이 범인으로 체포되었다는 소식이 전해진다. 두 사람은 교도소에서 억울함을 호소하는 범인을 마주하고 재수사에 박차를 가한다. 이어 진범을 향한 끈질긴 추적과 짜릿한 카체이싱이 박진감과 긴장감을 선사하며 끝장을 보는 범죄 수사극의 통쾌한 재미를 예고한다.

'하나의 사건, 두 명의 용의자'라는 흥미로운 설정을 바탕으로 한 '끝장수사'는 시리즈 '그리드' '지배종' 등 장르물에서 탁월한 기량을 발휘해온 박철환 감독의 첫 영화 연출작이다.

'조명가게' 'The 8 Show(더 에이트 쇼)' '1947 보스톤' 등 뛰어난 캐릭터 소화력을 입증해온 배성우와 '탄금' '좋아하면 울리는' '독전' 등 폭넓은 연기 스펙트럼를 보여준 정가람이 재수사에 나서는 형사 콤비로 호흡을 맞춘다. 여기에 'LTNS' '길복순' '삼진그룹 영어토익반' 등 개성 있는 캐릭터로 사랑받아온 이솜, '전,란' '재벌집 막내아들' '빈센조' 등 탄탄한 연기 내공을 보여준 조한철, 그리고 지난해 '좀비딸' '중증외상센터'로 독보적인 존재감을 과시한 윤경호가 합류해 기대를 더한다.

'끝장수사'는 촌구석으로 좌천된 형사와 신입 형사가 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 서울로 컴백해 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 배성우, 정가람, 이솜, 조한철, 윤경호가 가세했고 박철환 감독 첫 상업영화 데뷔작이다. 오는 4월 2일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 표절 논란에 맨손 유리 파손...결국 병원 입원 "자존심 상했다" ('짠한형')

2.

'80세' 김용건, 6세 늦둥이 子 위해 용기 냈다.."아빠" 외침 '뭉클'

3.

김지민, 임신했나...♥김준호, 2세 위한 '보름 금주' 후 "2월에 가지면" ('짠한형')

4.

'148kg→70kg' 미나 시누이, 위고비·마운자로 혹했지만..."요요·부작용에 손절"

5.

전현무, KBS 아나운서실에 통 큰 선물..."최고급은 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'반칙왕 비판, 박지원 고의 충돌 의혹, 린샤오쥔과 법정 다툼' 韓 쇼트트랙 간판 황대헌 입장 표명 예고..."사실과 다른 부분 바로잡고파"

2.

손흥민 내치고 나락 간 토트넘…투도르 감독 3주 만에 경질? 英매체 충격 전망 나왔다

3.

韓 축구 초대박 사건, 김민재 한국 21호 프리미어리거 가능성 재점화..."이적료까지 인하 가능"→"선수가 원하면 곧바로 진전"

4.

韓 축구 낭보 등장, 유럽 5대 리그 수비수 탄생 예감..."獨 명문 제안 준비"→"다른 구단들도 이미 관심 보이는 중"

5.

"한국, 17년 만에 WBC 2R 진출" MLB닷컴, 파워랭킹 7위 선정…1위는 일본

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.